В зоне СВО при помощи письма отравили Героя России, командира чеченского спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова
Фото: dzen.ru
Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-м армейским корпусом НМ ЛНР Апты Алаудинов был отравлен в зоне проведения СВО. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, офицер был отравлен с помощью письма, которое было пропитано отравляющим веществом.
"Апты Аронович понял это по едкому специфическому запаху и вовремя принял меры: обработал руки и промыл носовую полость. Так же поступили и адъютанты генерала, которые контактировали с конвертом", - сообщил Кадыров.
Кадыров отметил, что сейчас Алаудинов и два его адъютанта находятся в московской клинике и "идут на поправку".
Глава Чечни уточнил, что сейчас идет расследование случившегося.
"Результаты уже есть", - заявил глава Чечни, не сообщив подробности.
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