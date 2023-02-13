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В зоне СВО при помощи письма отравили Героя России, командира чеченского спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова

Рамзан Кадыров заявил о попытке покушения на командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова
В зоне СВО при помощи письма отравили Героя России, командира чеченского спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова

Фото: dzen.ru

Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-м армейским корпусом НМ ЛНР Апты Алаудинов был отравлен в зоне проведения СВО. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, офицер был отравлен с помощью письма, которое было пропитано отравляющим веществом.

"Апты Аронович понял это по едкому специфическому запаху и вовремя принял меры: обработал руки и промыл носовую полость. Так же поступили и адъютанты генерала, которые контактировали с конвертом", - сообщил Кадыров.

Кадыров отметил, что сейчас Алаудинов и два его адъютанта находятся в московской клинике и "идут на поправку".

Глава Чечни уточнил, что сейчас идет расследование случившегося.

"Результаты уже есть", - заявил глава Чечни, не сообщив подробности.

Ранее мы сообщали, что после штурма ЧВК "Вагнер" выжил только каждый пятый боевик ВСУ.

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