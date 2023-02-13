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"Оркестранты сыграли от души": после штурма ЧВК "Вагнер" выжил только каждый пятый боевик ВСУ

При штурме Красной Горы, который провели бойцы ЧВК "Вагнер", выжил только каждый пятый украинец
"Оркестранты сыграли от души": после штурма ЧВК "Вагнер" выжил только каждый пятый боевик ВСУ

Фото: открытые источники

При штурме Красной Горы, который провели бойцы ЧВК "Вагнер", выжил только каждый пятый украинец. Под полный контроль РФ населенный пункт был взят 11 февраля.

Глава частной военной компании Евгений Пригожин сообщил о предварительных итогах штурма. По его словам, с украинской стороны в бою приняли участие две роты 930ей бригады "Холодный Яр", у которых была задача удержать населенный пункт любой ценой. Кстати, свой состав данная бригада меняла уже семь раз.

По данным издания "СП", численность бригады ВСУ составляла 120 человек. После поединка с ЧВК "Вагнер" выжили только 30 человек.

Ранее мы сообщали, что снайпер ВС РФ одним выстрелом уложил сразу двух иностранных наемников в зоне СВО.

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