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В Саратовской области в районе стратегического аэродрома в Энгельсе снова прозвучали взрывы и надрывается сирена тревоги

В Саратовской области в районе стратегического аэродрома в Энгельсе снова прозвучали взрывы и надрывается сирена тревоги

Фото: vrubcovske.ru

В городе Энгельс Саратовской области прозвучали взрывы и сирена в районе аэродрома стратегической авиации, сообщает Telegram-канал " Операция Z: Военкоры Русской Весны".

По данным Telegram-канала Baza, звучит система воздушной тревоги. Местные жители сообщают, что был слышан взрыв. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин уточнил, что силовые структуры проверяют сообщение о ЧП на военном объекте, пишет РИА Новости.

"Никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не было. Никакой угрозы для жителей абсолютно нет", — подчеркнул он.

Подробности сейчас устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что эксперт оценил подготовку России к войне с НАТО словами "Будет весело и страшно".

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