"Будет весело и страшно!": эксперт рассказал, как Россия готовится к большой войне с НАТО

Политический обозреватель ИА "АВРОРА", политолог, автор телеграм-канала "Диспетчер" Федор Бирюков высказался о подготовке России к большой войне с НАТО. По мнению эксперта, сейчас есть несколько явных признаков этой подготовки, пишет "Блокнот".

Сам конфликт, считает Бирюков, будет развязан по инициативе НАТО.

"Всё сказанное в открытой части недавнего расширенного заседания коллегии Министерства обороны РФ и президентом Владимиром Путиным, и министром Сергеем Шойгу свидетельствует о том, что Кремль всерьез рассматривает вероятность в обозримой перспективе прямого военного конфликта международного масштаба с крупным противником. С НАТО, не меньше", – пояснил Бирюков.

Именно для этого, считает эксперт, объявлено о подготовительных мерах, которые превышают потребности СВО.

"В любом случае, как пел Чёрный Лукич, "будет весело и страшно"", – заключил Бирюков.

Ранее мы сообщали, что в Минобороны РФ заявили о ликвидации крупной сводной группы иностранных наемников на Донецком направлении.