В платежах ЖКХ скоро появится новая неприятная строчка: еще по 4000 рублей с каждого дома

Министерство строительства и ЖКХ России объявило о поддержке новой инициативы, направленной на повышение безопасности газового оборудования в жилых зданиях.

Как сообщает РИА Новости, предложенные меры включают в себя установку современных систем контроля загазованности и модернизацию учета потребления газа.

Нововведения в безопасности газа

Одной из ключевых мер станет обязательная установка газоанализаторов, которые будут мониторить уровни метана и угарного газа в помещениях. Также планируется введение интеллектуальных систем учета газа (ИСУГ), которые обеспечат автоматическое отключение газа в случае аварий и дистанционный контроль за его потреблением.

Ожидаемые преимущества

Минстрой ожидает, что внедрение этих технологий позволит сократить количество аварий, связанных с утечкой газа, на 40–60%. Это также способствует снижению риска отравления угарным газом, улучшению контроля за расходом газа и уменьшению коммерческих потерь у поставщиков.

Этапы реализации проекта

Программа будет реализовываться в несколько этапов. Начнется она с установки новых систем в новостройках, затем перейдет к домам, прошедшим капитальный ремонт, и в конечном итоге охватит весь жилой фонд. Финансирование проекта предполагается за счет федерального и региональных бюджетов, а также взносов от собственников жилья.

Значимость инициативы

Инициатива затронет примерно 8,5 миллиона домохозяйств и станет значительным шагом в повышении общей безопасности жилых помещений по всей России, снижая вероятность несчастных случаев на фоне увеличения эффективности использования газовых ресурсов, сообщает samaraonline24.