В нелегальном доме престарелых произошел пожар: погибли 20 человек

В нелегальном доме престарелых в Кемерово случился пожар, по данным пресс-службы МЧС РФ, число погибших возросло до 20 человек, пишут РИА Новости.

Сейчас спасатели продолжают проводить разбор завалов. Работать приходится в условиях мороза - в городе сейчас минус 16 градусов.

На место пожара прибыли глава города Дмитрий Анисимов и председатель правительства Кузбасса Илья Сердюк, здесь же организован оперативный штаб.

О возгорании в Кемерове дома престарелых стало известно в ночь на 24 декабря.

Предварительной причиной пожара стала неправильная эксплуатация печи. Прокуратура Кемеровской области организовала проверку по факту ЧП.

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