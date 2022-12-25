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В Минобороны РФ заявили о ликвидации крупной сводной группы иностранных наемников на Донецком направлении

В Минобороны РФ заявили о ликвидации крупной сводной группы иностранных наемников на Донецком направлении

Фото: discover24.ru

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге накануне рассказал, что российские военные на Донецком направлении по ходу наступательных действий смогли ликвидировать сводную тактическую группу иностранных наемников, а также сумели поразить подразделения 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Раздоловки в Донецкой народной республике (ДНР).

"Нанесено поражение подразделениям 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих и наемников, четыре бронетранспортера и три пикапа", — отметили в оборонном ведомстве.

Ранее мы сообщали, что супруга Зеленского Елена рассказала о его первой реакции на начало российской спецоперации.

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