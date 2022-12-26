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Мать убила троих детей из-за "бесов, которые в них вселились"

Мать убила троих детей из-за "бесов, которые в них вселились"

Фото: КП

В Екатеринбурге мать убила двух родных сыновей и дочь, сообщив родственникам, что в детей якобы вселились бесы. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщает KP.RU со ссылкой на источник.

Женщину нашли на телах двух сыновей - 15 и 10 лет. Рядом лежало тело пятимесячной дочки.

Мать, предварительно установлено, задушила из при помощи провода. Незадолго до этого она отправила родным сообщение, в котором сообщила, что в детей вселились бесы. Отмечается, что семья недавно переехала из Калуги и считалась благополучной. Оба родителя работали.

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