Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не намерена раскручивать маховик конфликта на Украине. Наоборот, наша страна стремится скорее завершить его.

"Наша цель — не раскручивать маховик военного конфликта, а наоборот, закончить эту войну. Мы к этому стремимся и будем стремиться <...> и чем быстрее, тем лучше, конечно", — пояснил глава государства.

Ранее не раз подчеркивалось, что РФ готова к переговорам с Украиной, но Зеленский конструктивных предложений не выдвигает.

Ранее мы писали о том, что Зеленский попросил США профинансировать "преступления Киева": так перевела переводчица.