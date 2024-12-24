Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

В Краснодарском крае массово погибают дельфины: разлив нефтепродуктов привел к катастрофе

На прошлой неделе экологическая общественность ...

stranabolgariya.ru

Подписаться в Telegram

На прошлой неделе экологическая общественность Краснодарского края столкнулась с серьезным экологическим кризисом. На побережье были обнаружены мертвые азовские дельфины, известные также как черноморские морские свиньи.

Предположительной причиной массовой гибели стал разлив нефтепродуктов, вызванный аварией двух танкеров в Керченском проливе. Согласно данным, предоставленным научно-экологическим центром спасения дельфинов «Дельфа», зарегистрировано десять жертв среди морских млекопитающих.

Ход событий

15 декабря 2024 года случилось крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые транспортировали приблизительно 9 200 тонн мазута. Один из судов оказался на мели у Керченского пролива, второй — рядом с портом Тамань. Это привело к смерти одного человека и значительному экологическому загрязнению, затронувшему пляжи Темрюкского и Анапского районов, а также Керчь.

На пляже Алексино в Новороссийске, который находится недалеко от Анапы, было найдено восемь туш дельфинов: шесть на суше и две в воде. Хотя явных признаков отравления мазутом на телах животных не обнаружено, экологи предполагают, что причиной их гибели стала экологическая катастрофа.

Первого мертвого дельфина обнаружили в Анапе. Массовый выброс китообразных считается таковым, когда в одном месте и времени гибнут 2 и более животных, не являющихся матерью и детенышем. Данное явление крайне редко для Краснодарского края, что усугубляет трагичность ситуации.

Об азовских дельфинах

Азовка или черноморская морская свинья — это морской млекопитающий, обитающий в прибрежных водах Черного моря и встречающийся в теплые месяцы в Азовском и Мраморном морях, иногда в реках Дунай и Дон. Вид занесен в Красную книгу Российской Федерации как находящийся под угрозой исчезновения. Основные факторы риска для этих животных включают загрязнение воды и уничтожение естественной среды обитания.

Ликвидация последствий

После аварии мазут покрыл прибрежные зоны Анапы, Темрюкского района и Керчи. В Анапе было объявлено чрезвычайное положение. Власти вместе с волонтерами активно работают над устранением последствий загрязнения. Губернатор Краснодарского края, Вениамин Кондратьев, заявил, что очистка пляжей должна завершиться в течение месяца.

Воздействие на регион

Экологические последствия разлива представляют угрозу для морской экосистемы. Токсичные вещества влияют на здоровье морских обитателей и их среду обитания. Экологи подчеркивают, что восстановление численности морских свиней займет годы, а последствия могут отразиться на других морских видов.

Массовая гибель азовских дельфинов выделяет необходимость усиленного контроля за перевозками нефтепродуктов и предотвращения аналогичных аварий в будущем. Это требует скоординированных усилий всех заинтересованных сторон для минимизации экологического ущерба и защиты уникальной природы Черного моря.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

17 часов назад

Теплый Новый год: казанцев предупредили о температурных качелях

Важное в РТ

23 часа назад

Большинство казанцев планируют в новогодние праздники поездки по стране

морить тараканов в квартире москва санслужба

Новости Татарстана

18 часов назад

Жители ЖК «Лазурные небеса» выставили на продажу квартиры после атаки БПЛА

Интересное в Казани

3 дня назад

Вторичка — новый тренд? Кому в Казани стоит обратить свой взгляд на вторичное жилье

сколько стоит ремонт холодильника самсунг в Екатеринбурге

Новости Татарстана

14 часов назад

Марат Зяббаров принял участие в акции «Ёлка желаний»

Новости Казани

день назад

Путин: противник столкнется с еще большими разрушениями после атаки Казани

Новости Татарстана

14 часов назад

Раис РТ предлагает решить проблему с демографией РТ при помощи ислама

Новости Казани

день назад

В Казани рассказали о последствиях атаки БПЛА

Новости Татарстана

17 часов назад

Для строительства Вознесенского тракта выделять ещё 10 млрд рублей
Новости Татарстана
22 часа назад

Штраф за безбилетный проезд в Татарстане повысили до 20 тыс рублей

Депутаты Государственного совета Республики Тат...

Новости Казани

29 минут назад

Альпинисты Казани ликвидируют опасные объекты в ЖК «Лазурные небеса»

Важное в РТ

день назад

В сети МТС в Татарстане заработали отечественные базовые станции «ИРТЕЯ»

Новости Казани

44 минуты назад

В Казани за год рынок eSIM вырос более, чем в 2 раза

Новости Татарстана

час назад

Наркологи объяснил жителям Татарстана почему пить на Новый Год лучше не стоит
В Татарстане 23 декабря ожидаются метель и мокр...
Новости Татарстана
день назад

В Татарстане 23 декабря ожидаются метель и мокрый снег

Новости Татарстана

2 часа назад

На ферме «Мир» в Татарстане пожар унес жизни шестерых рабочих

Новости Казани

3 часа назад

Ученые из Казани создали материал для батарей нового поколения

Новости Татарстана

4 часа назад

Пожар в доме рабочих в Татарстане унёс шесть жизней
Важное в РТ
5 дней назад

17 тыс. аккредитивов открыли жители регионов в Волго-Вятском банке Сбербанка