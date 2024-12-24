В Краснодарском крае массово погибают дельфины: разлив нефтепродуктов привел к катастрофе

На прошлой неделе экологическая общественность Краснодарского края столкнулась с серьезным экологическим кризисом. На побережье были обнаружены мертвые азовские дельфины, известные также как черноморские морские свиньи.

Предположительной причиной массовой гибели стал разлив нефтепродуктов, вызванный аварией двух танкеров в Керченском проливе. Согласно данным, предоставленным научно-экологическим центром спасения дельфинов «Дельфа», зарегистрировано десять жертв среди морских млекопитающих.

Ход событий

15 декабря 2024 года случилось крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые транспортировали приблизительно 9 200 тонн мазута. Один из судов оказался на мели у Керченского пролива, второй — рядом с портом Тамань. Это привело к смерти одного человека и значительному экологическому загрязнению, затронувшему пляжи Темрюкского и Анапского районов, а также Керчь.

На пляже Алексино в Новороссийске, который находится недалеко от Анапы, было найдено восемь туш дельфинов: шесть на суше и две в воде. Хотя явных признаков отравления мазутом на телах животных не обнаружено, экологи предполагают, что причиной их гибели стала экологическая катастрофа.

Первого мертвого дельфина обнаружили в Анапе. Массовый выброс китообразных считается таковым, когда в одном месте и времени гибнут 2 и более животных, не являющихся матерью и детенышем. Данное явление крайне редко для Краснодарского края, что усугубляет трагичность ситуации.

Об азовских дельфинах

Азовка или черноморская морская свинья — это морской млекопитающий, обитающий в прибрежных водах Черного моря и встречающийся в теплые месяцы в Азовском и Мраморном морях, иногда в реках Дунай и Дон. Вид занесен в Красную книгу Российской Федерации как находящийся под угрозой исчезновения. Основные факторы риска для этих животных включают загрязнение воды и уничтожение естественной среды обитания.

Ликвидация последствий

После аварии мазут покрыл прибрежные зоны Анапы, Темрюкского района и Керчи. В Анапе было объявлено чрезвычайное положение. Власти вместе с волонтерами активно работают над устранением последствий загрязнения. Губернатор Краснодарского края, Вениамин Кондратьев, заявил, что очистка пляжей должна завершиться в течение месяца.

Воздействие на регион

Экологические последствия разлива представляют угрозу для морской экосистемы. Токсичные вещества влияют на здоровье морских обитателей и их среду обитания. Экологи подчеркивают, что восстановление численности морских свиней займет годы, а последствия могут отразиться на других морских видов.

Массовая гибель азовских дельфинов выделяет необходимость усиленного контроля за перевозками нефтепродуктов и предотвращения аналогичных аварий в будущем. Это требует скоординированных усилий всех заинтересованных сторон для минимизации экологического ущерба и защиты уникальной природы Черного моря.

