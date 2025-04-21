В 70-х его цепкая песня покорила танцплощадки - сегодня его имя даже не вспомнят

В эпоху, когда мелодии передавались с кассеты на кассету, названия и исполнители часто терялись. Особенно это чувствовалось в СССР 1970-х годов: любимые треки звучали в лагерях, школах и на вечеринках — а их происхождение оставалось загадкой.

Среди таких мелодий — романтичная «Lady Lay», чей припев с повторяющимся «lady, lady, lady» многие помнили наизусть, но почти никто не знал, кто же её исполнил.

Кто такой Пьер Гроскола?

Автор и исполнитель хита, француз Пьер Гроскола, в Советском Союзе был почти неизвестен. Родился он в Алжире 29 октября 1946 года, а после переезда во Францию начал музыкальную карьеру — сначала как участник группы, а затем сольный певец.

К началу 1973 года Гроскола работал над новой мелодией и обратился за текстом к поэту Мишелю Журдану. Тот вдохновился личной историей — воспоминанием о подростковой любви — и написал трогательные строки, которые позже стали основой песни.

Вдохновение и успех

Текст песни — признание в чувствах к девушке, старше автора. Его строки полны ностальгии: о первых чувствах, весенних лугах и юношеском счастье. Музыка и текст соединились в сентиментальную, но энергичную композицию, которая в 1973 году вышла на лейбле Tréma.

Песня быстро стала популярной во Франции, Швейцарии, Бельгии и даже ЮАР. А в 1975 году её ждала неожиданная слава: «Lady Lay» была выбрана музыкальной темой карнавала в Рио-де-Жанейро, прозвучав сразу в тридцати школах самбы.

Песня, которая путешествовала

Успех «Lady Lay» не ограничился только Францией. В 1974 году песню на английском исполнила группа Brotherhood of Man, а в 1976 году — Том Джонс, включив композицию в свой канадский сингл. Со временем появились версии на финском, немецком, датском языках — и каждый раз песня сохраняла свою магию.

Ностальгия, возвращённая по строчке

Многие поклонники вспоминают: найти «ту самую песню» удалось только благодаря обрывкам припева, воспоминаниям и долгим поискам в интернете. «Только «lady, lady, lady» и помнил…», — пишут комментаторы. Для советских слушателей «Lady Lay» осталась одной из тех композиций, что сопровождали молодость — пусть и без имени.

Теперь, спустя десятилетия, у этой мелодии вновь есть лицо и история. И пусть она не крутилась по радио и не звучала на официальных концертах — в сердцах слушателей она давно стала хитом, сообщает sevastopolmedia.