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Указ уже подписали: пенсионерам с 19 апреля начнут перечислять на карты удержанные за 2018-2024 годы суммы

С апреля 2025 года пенсионеры в России получили...

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Начиная с весны 2025 года, всё больше пенсионеров получают возможность вернуть неправомерно удержанные или неучтённые суммы из своих пенсий.

Причина — новые судебные решения, которые стали активно пересматривать старые расчёты и устранять ошибки, допущенные при оформлении выплат.

Что изменилось в подходе к расчётам

Ошибки в пенсиях случались чаще, чем многие думали.

В их числе:

  • неучтённые годы трудового стажа;
  • забытые периоды ухода за детьми или пожилыми родственниками;
  • технические ошибки при регистрации данных в системе.

Суды теперь всё чаще встают на сторону пенсионеров, особенно если речь идёт о выплатах с 2018 года, и обязывают Социальный фонд пересчитать суммы и компенсировать недостающие средства.

Как вернуть свои деньги

По словам эксперта по пенсионному праву Сергея Власова, алгоритм действий таков:

Соберите подтверждающие документы:

  • трудовая книжка;
  • справки с мест работы;
  • свидетельства о рождении детей;
  • документы об уходе за родственниками.

Обратитесь за консультацией к юристу или в общественную приёмную.

Подайте иск в суд с требованием перерасчёта пенсии.

Если суд признаёт ошибку, вы можете получить:

  • перерасчёт пенсии с повышением выплат;
  • возврат недополученных сумм за прошедшие годы.

Истории успеха: деньги действительно возвращают

Жительница Челябинской области доказала, что её стаж ухода за двумя детьми не учли. В результате — повышение пенсии и возврат 6 000 рублей.

Пенсионер из Подмосковья, которому отказали в досрочной пенсии по ошибке, выиграл дело и получил более 250 000 рублей компенсации.

Что делать, если вы подозреваете ошибку

  1. Проверьте данные через Личный кабинет на сайте Социального фонда.
  2. Сравните стаж в документах с тем, что учтено в пенсии.
  3. Соберите недостающие доказательства.
  4. Обратитесь за юридической помощью и подайте иск.

Каждый пенсионер имеет право на справедливую и точную пенсию. Сегодня это стало реальнее, чем когда-либо: новая судебная практика даёт шанс вернуть то, что было недополучено годами. И важно — не упустить этот шанс.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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