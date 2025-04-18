Указ уже подписали: пенсионерам с 19 апреля начнут перечислять на карты удержанные за 2018-2024 годы суммы
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Начиная с весны 2025 года, всё больше пенсионеров получают возможность вернуть неправомерно удержанные или неучтённые суммы из своих пенсий.
Причина — новые судебные решения, которые стали активно пересматривать старые расчёты и устранять ошибки, допущенные при оформлении выплат.
Что изменилось в подходе к расчётам
Ошибки в пенсиях случались чаще, чем многие думали.
В их числе:
- неучтённые годы трудового стажа;
- забытые периоды ухода за детьми или пожилыми родственниками;
- технические ошибки при регистрации данных в системе.
Суды теперь всё чаще встают на сторону пенсионеров, особенно если речь идёт о выплатах с 2018 года, и обязывают Социальный фонд пересчитать суммы и компенсировать недостающие средства.
Как вернуть свои деньги
По словам эксперта по пенсионному праву Сергея Власова, алгоритм действий таков:
Соберите подтверждающие документы:
- трудовая книжка;
- справки с мест работы;
- свидетельства о рождении детей;
- документы об уходе за родственниками.
Обратитесь за консультацией к юристу или в общественную приёмную.
Подайте иск в суд с требованием перерасчёта пенсии.
Если суд признаёт ошибку, вы можете получить:
- перерасчёт пенсии с повышением выплат;
- возврат недополученных сумм за прошедшие годы.
Истории успеха: деньги действительно возвращают
Жительница Челябинской области доказала, что её стаж ухода за двумя детьми не учли. В результате — повышение пенсии и возврат 6 000 рублей.
Пенсионер из Подмосковья, которому отказали в досрочной пенсии по ошибке, выиграл дело и получил более 250 000 рублей компенсации.
Что делать, если вы подозреваете ошибку
- Проверьте данные через Личный кабинет на сайте Социального фонда.
- Сравните стаж в документах с тем, что учтено в пенсии.
- Соберите недостающие доказательства.
- Обратитесь за юридической помощью и подайте иск.
Каждый пенсионер имеет право на справедливую и точную пенсию. Сегодня это стало реальнее, чем когда-либо: новая судебная практика даёт шанс вернуть то, что было недополучено годами. И важно — не упустить этот шанс.
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