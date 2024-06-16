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Указ принят: Мишустин сильно изменил решение по пенсиям

Премьер-министр Мишустин внес решительные изменения в систему пенсионного обеспечения, готовясь к значительному увеличению пособий для самых уязвимых групп населения.

Яна Лаушкина

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Премьер-министр Мишустин внес решительные изменения в систему пенсионного обеспечения, готовясь к значительному увеличению пособий для самых уязвимых групп населения.

Пенсии для тех граждан, которые достигли возраста 80 лет, а также для тех, кого признали инвалидом первой группы, увеличат пенсионные выплаты, что способствует обеспечению достойного уровня жизни для самых нуждающихся людей. Поддержка тех, кто больше всего нуждается в помощи, станет приоритетом правительства в новом году.

Более щедрые поощрения также ожидают участников Великой Отечественной войны, что подчеркнет заботу государства о ветеранах и их заслугах. Почетным ветеранам, проявившим отвагу и самоотверженность в годы Великой Отечественной войны, выплатят единоразово сумму в размере 10 тысяч рублей.

Большинству пожилых людей не понадобится что-то делать или предоставлять для получения обозначенных выплат. Суммы будут автоматически зачислены на их счета. Единственное требование - периодически информировать Пенсионный фонд о том, какие изменения произошли у пенсионера: изменился ли состав семьи, состояние здоровья и так далее. Это необходимо делать для корректировки размера пенсионных выплат в соответствии с теми или иными изменениями в жизни пенсионера.

Один из важных этапов в формировании более справедливого и социально ориентированного общества заключается в увеличении пенсионных выплат, что обеспечит каждому гражданину ощущение защищенности. Государство предпринимает решительные шаги в рамках своей стратегии по обеспечению благоприятных условий для построения справедливого общества, где каждый человек будет чувствовать себя защищенным и нужным, сообщает PROKAZAN.

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