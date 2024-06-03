Указ принят: Мишустин полностью сильно изменил решение по пенсиям

В 2024 году россиян старшего возраста ждет приятная новость: государство планирует существенно увеличить пенсионные выплаты для наиболее уязвимых категорий граждан.

Удвоение пенсий:

Одной из ключевых мер станет удвоение размера пенсий для граждан старше 80 лет и инвалидов первой группы. Данная инициатива призвана обеспечить достойный уровень жизни тем, кто больше всего нуждается в поддержке.

Дополнительные выплаты ветеранам:

Не останутся без внимания и ветераны Великой Отечественной войны. В знак глубокой признательности за их подвиг, им будет оказана дополнительная материальная помощь в размере до 10 тысяч рублей.

Автоматическое начисление и важные нюансы:

Большинству пенсионеров не потребуется предпринимать никаких действий для получения доплат — они будут начисляться автоматически. Однако важно своевременно информировать Пенсионный фонд о любых изменениях, которые могут повлиять на размер выплат, например, о появлении иждивенцев.

Повышение пенсий — это важный шаг на пути к созданию более справедливого и социально ориентированного общества, в котором каждый гражданин будет чувствовать себя защищенным.