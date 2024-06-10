Указ принят: Мишустин полностью сильно откатил решение по пенсиям

В следующем году государство намерено увеличить выплаты пенсий для наиболее уязвимых граждан, что принесет радость старшему поколению.

Удвоение размера пенсий для граждан старше 80 лет и инвалидов первой группы будет основной мерой по обеспечению достойного уровня жизни для тех, кто нуждается в особой поддержке. В добавок, ветераны Великой Отечественной войны получат дополнительную материальную помощь в размере до 10 тысяч рублей в знак признательности за их подвиг.

Автоматическое начисление и важные детали:

Для большинства пенсионеров получение доплат будет происходить автоматически, без необходимости предпринимать какие-либо действия. Важно внимательно следить за обновлениями и сообщать Пенсионному фонду об изменениях, таких как изменения в семейном положении, чтобы гарантировать правильный размер выплат.

Повышение пенсий играет ключевую роль в формировании более справедливого и социально нацеленного общества, где каждый житель будет иметь чувство надежности и защищенности, сообщает PROKAZAN.