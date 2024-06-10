Новости России
· 16+ · Даниил Мурзов

Указ принят: Мишустин полностью сильно откатил решение по пенсиям

В следующем году государство намерено увеличить выплаты пенсий для наиболее уязвимых граждан, что принесет радость старшему поколению.

government.ru

Подписаться в Telegram

В следующем году государство намерено увеличить выплаты пенсий для наиболее уязвимых граждан, что принесет радость старшему поколению.

Удвоение размера пенсий для граждан старше 80 лет и инвалидов первой группы будет основной мерой по обеспечению достойного уровня жизни для тех, кто нуждается в особой поддержке. В добавок, ветераны Великой Отечественной войны получат дополнительную материальную помощь в размере до 10 тысяч рублей в знак признательности за их подвиг.
Автоматическое начисление и важные детали:

Для большинства пенсионеров получение доплат будет происходить автоматически, без необходимости предпринимать какие-либо действия. Важно внимательно следить за обновлениями и сообщать Пенсионному фонду об изменениях, таких как изменения в семейном положении, чтобы гарантировать правильный размер выплат.

Повышение пенсий играет ключевую роль в формировании более справедливого и социально нацеленного общества, где каждый житель будет иметь чувство надежности и защищенности, сообщает PROKAZAN.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Мужчина в Набережных Челнах обвиняется в покушении на убийство

Гид по скидкам Казани

18 часов назад

Любовь витает в облаках: казанцам рассказали как выгодно отпраздновать свадьбу в 2024 году

чем обработать вентиляцию от тараканов

Новости Казани

16 часов назад

В казанском общежитии произошла поножовщина между братьями

Интересное в Казани

2 дня назад

Депилируем 2х по цене 1го», или «Как стать гладкой за чужой счет?»

ремонт стиральных машин индезит на дому в Новосибирске

Новости Казани

день назад

В Казани задержали 14-летнего водителя питбайка

Новости Казани

день назад

Утверждены новые перекрытия дорог в Московском районе Казани

Новости Татарстана

день назад

Суд обязал мошенников вернуть деньги пенсионерке из Кукмора

Новости Татарстана

день назад

В Лениногорске мужчина разбился насмерть, въехав в опору моста

Новости Казани

15 часов назад

На улице Фучика частично ограничат движение на два года
Новости Казани
2 дня назад

Студентам КФУ могут выплатить 100 тысяч рублей за рождение ребенка

Студентам КФУ могут выплатить 100 тысяч рублей за рождение ребенка

Новости Казани

14 часов назад

Две скейт-площадки демонтируют в Казани

Гид по скидкам Казани

18 часов назад

Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане план по жилищному строительству выполнили на 70%.

Новости Татарстана

день назад

Водителя в Зеленодольске арестовали на 10 дней за тонировку

На трассе М-12 Москва-Казань дыра
Новости Казани
2 дня назад

На трассе М-12 Москва-Казань дыра

Новости Казани

день назад

В казанском зооботсаду сбежал павлин

Новости Казани

день назад

2 тыс. волонтёров будут работать на Играх БРИКС в Казани

Новости Татарстана

2 дня назад

В Татарстане прошли поиски нелегальных мигрантов
От запаха изо рта до проблем с осанкой: стоматолог рассказала о страшных последствиях нелеченных зубов 
Интересное в Казани
4 дня назад

От запаха изо рта до проблем с осанкой: стоматолог рассказала о страшных последствиях нелеченных зубов 