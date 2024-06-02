Указ принят: Мишустин полностью переиначил решение по пенсиям — пожилых ждёт сюрприз

Российским пенсионерам предстоит ожидать особенный 2024 год, так как государство планирует провести значительные изменения в сфере материальной поддержки наиболее уязвимых граждан.

В соответствии с информацией, опубликованной в издании "Наша газета", намечаются важные изменения, направленные на повышение уровня жизни пожилых людей.



Одним из ключевых нововведений станет утверждение плана удвоения размера пенсионных выплат для граждан, достигших 80-летнего возраста, а также для инвалидов первой группы. Это будет направлено на обеспечение достойного уровня жизни и предоставление дополнительной помощи в условиях старости или ограниченных возможностей здоровья.

Пенсионеры, среди которых есть ветераны Великой Отечественной войны, будут получать единовременную материальную помощь от государства. Сумма помощи может достигать 10 тысяч рублей, и это является выражением глубокой признательности за их подвиг, сообщает PROKAZAN.

