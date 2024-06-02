Новости России
· 16+ · Даниил Мурзов

Указ принят: Мишустин полностью переиначил решение по пенсиям — пожилых ждёт сюрприз

Российским пенсионерам предстоит ожидать особенный 2024 год, так как государство планирует провести значительные изменения в сфере материальной поддержки наиболее уязвимых граждан.

Екатерина Шаркова

Подписаться в Telegram

Российским пенсионерам предстоит ожидать особенный 2024 год, так как государство планирует провести значительные изменения в сфере материальной поддержки наиболее уязвимых граждан.

В соответствии с информацией, опубликованной в издании "Наша газета", намечаются важные изменения, направленные на повышение уровня жизни пожилых людей.

Одним из ключевых нововведений станет утверждение плана удвоения размера пенсионных выплат для граждан, достигших 80-летнего возраста, а также для инвалидов первой группы. Это будет направлено на обеспечение достойного уровня жизни и предоставление дополнительной помощи в условиях старости или ограниченных возможностей здоровья.
Пенсионеры, среди которых есть ветераны Великой Отечественной войны, будут получать единовременную материальную помощь от государства. Сумма помощи может достигать 10 тысяч рублей, и это является выражением глубокой признательности за их подвиг, сообщает PROKAZAN.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Ограничения только в нашей голове!»: участник шоу «Титаны» из Казани рассказал о победах, съемках и зависимости

Гид по скидкам Казани

день назад

«Я запутан. Что происходит?» — юристы помогают казанцам разобраться в нынешней обстановке

служба борьбы с тараканами дезинсекция квартир цена

Новости Татарстана

17 часов назад

В Европе перестали, а россияне все еще едят: этот вкусный овощ убивает ваши почки

Интересное в Казани

3 дня назад

Секрет идеального шашлыка: оригинальные рецепты для любителей отдыха на природе

утилизация строительного мусора цена за тонну в Казани

Новости Казани

день назад

Подробности ДТП на Чуйкова в Казани, где перевернулось авто

Новости Татарстана

день назад

Министерство обороны РФ: утром в Татарстане сбили БПЛА

Новости Татарстана

день назад

В бассейне "Жемчужина", где утонул 10-летний мальчик, 12 лет не было инструктора

Новости Татарстана

день назад

Под Зеленодольском поезд протаранил застрявшую на ж/д путях Kia

Новости Казани

день назад

В Казани 31 мая Ford в столкнулся с BMW и перевернулся
Лонгриды
2 дня назад

В Казани прошла благотворительная акция «Лапа дружбы»

В Казани прошла благотворительная акция «Лапа дружбы»

Новости Татарстана

день назад

5-летнего ребёнка ударило током от электроизгороди для скота в Татарстане

Гид по скидкам Казани

день назад

Успеть этим летом: где отдохнуть в Казани

Интересное в Казани

день назад

В Татарстане стали чаще смотреть мультфильмы и семейное кино

Новости Татарстана

день назад

В Казани изменятся маршруты автобусов №15, 29, 75 из-за ремонта
«Цены на квартиры взлетят»: в КФУ ожидается «великое переселение» студентов
Новости Татарстана
день назад

«Цены на квартиры взлетят»: в КФУ ожидается «великое переселение» студентов

Новости Татарстана

день назад

Сколько в Казани стоит приготовить дома окрошку

Новости Казани

день назад

Официальный гимн Игр БРИКС в Казани исполнят Filatov & Karas и Лев Лещенко

Новости Казани

день назад

Прямой поезд между Казанью и Уфой хотят запустить уже в 2026 году
Вандал испортил 3 машины красной краской на Братьев Касимовых в Казани
Новости Казани
день назад

Вандал испортил 3 машины красной краской на Братьев Касимовых в Казани