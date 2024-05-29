Указ принят: Мишустин изменил решение по пенсиям
В 2024 году россиянам старшего возраста готовится приятное удивление: размеры пенсии для граждан старше 80 лет и инвалидов первой группы будут увеличены вдвое.
Это решение направлено на обеспечение достойного уровня жизни для тех, кто внес значительный вклад в развитие страны. Об этом сообщает издание "Наша газета".
Не останутся без внимания и ветераны Великой Отечественной войны. Им будет выплачиваться дополнительная материальная помощь в размере до 10 тысяч рублей – это проявление глубокого уважения и благодарности за их подвиг.
Большинству пенсионеров не потребуется предпринимать дополнительные шаги для получения доплат. Однако важно сообщать в Пенсионный фонд о любых изменениях в своих данных, например, о появлении новых иждивенцев.
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