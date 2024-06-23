Указ принят: Мишустин основательно изменил решение по пенсиям

В 2024 году пожилым гражданам России грядет хорошая информация: правительство собирается существенно повысить пенсионные выплаты для самых уязвимых категорий населения.

Недавно подписанный указ премьер-министра Михаила Мишустина предусматривает значительные изменения в системе социального обеспечения.

Для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов первой группы правительство планирует повысить пенсии сразу в два раза. Обозначенная мера призвана на повышение материального благополучия престарелых граждан, остро нуждающихся в поддержке. Увеличение пенсий сможет улучшить финансовое положение пожилых людей и инвалидов, обеспечив им более комфортные условия жизни.

Великим ветеранам Отечественной войны будет оказана дополнительная финансовая поддержка в виде выплат до 10 тысяч рублей. Этот жест великодушия и признательности со стороны государства выражает уважение к тем, кто сражался за страну в трудные годы войны, сообщает PROKAZAN.

