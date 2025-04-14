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«У нас нет другого выхода, держитесь»: Эльвира Набиуллина рассказала об «ударе» по кошелькам без повышения ставки

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала...

dzen.ru

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На недавней встрече с представителями фракции КПРФ в Государственной думе председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина объяснила, почему в прошлом году регулятору пришлось резко поднять ключевую ставку до 21% годовых.

По её словам, без этого шага россияне столкнулись бы с куда более серьёзными финансовыми трудностями.

Глава ЦБ подчеркнула, что именно инфляция, а не высокий процент по кредитам, чаще всего снижает покупательную способность граждан.

«Если бы мы не повысили ставку, давление роста цен на бюджет россиян и предприятий оказалось бы куда ощутимее», — заявила Набиуллина.

Она отметила, что повышение стоимости товаров и услуг сильнее всего «съедает» зарплаты и пенсии.

Особую тревогу у регулятора вызывает тот факт, что инфляция превышает целевой показатель уже четвертый год подряд. Это, по словам главы ЦБ, напрямую влияет на реальные доходы населения.

«Мы очень обеспокоены этой тенденцией», — добавила она.

Набиуллина также напомнила, что в кризисные периоды — в частности, в 2020 году во время пандемии и в 2022 году — временное отклонение от цели по инфляции было оправданным. Однако в текущих условиях крайне важно не допустить её дальнейшего ускорения и тем более — перехода в двузначные значения.

В заключение она отметила, что первые положительные результаты уже заметны.

«Мы видим начальные признаки замедления инфляции. Темпы роста цен снижаются по сравнению с предыдущими месяцами, а недельные показатели дают основания для осторожного оптимизма», — подытожила председатель Центробанка.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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