«У Григория как-то не пошло дело...» 19-летняя невеста Лепса рассказала об интиме с 62-летним женихом

Прошлым летом 62-летний певец Григорий Лепс впервые появился на публике с юной спутницей — 18-летней Авророй Кибой. Девушка быстро стала центром внимания: интерес к ней не утихает до сих пор, особенно после её слов о желании стать женой артиста.

Кто такая Аврора Киба?

Аврора, настоящее имя которой — Аврора Белякова, родом из обеспеченной московской семьи. Её отец — бизнесмен, мать — светская дама. С детства она жила в роскоши, училась в престижных школах и ездила по миру. На 18-летие она устроила вечеринку в Дубае и в качестве подарка попросила… операцию по коррекции носа.

Своё будущее она сначала связывала с балетом, но потом выбрала моду. Сейчас учится в Лондоне на дизайнера и активно ведёт соцсети. К тому же, Аврора поёт под псевдонимом Avri — её песня «Пьяная дура» уже набрала популярность среди молодёжи.

Знакомство с Лепсом

На одном из форумов в Петербурге Аврора появилась рядом с Лепсом. Певец представил её как «невесту», но тогда никто не понял, шутка это или всерьёз. Позже девушка выложила фото с кольцом, намекнув на помолвку, и даже поделилась перепиской, где говорила, что «не хочет учиться, хочет замуж».

Разница в возрасте — 44 года — вызвала волну критики. Кто-то посчитал, что молодая девушка просто «присела на шею» звезде. Но Аврора отвечает, что ей чужды меркантильные интересы — ведь она и так из состоятельной семьи.

Вокруг пары — споры и шутки

Некоторые поклонники заметили, что Лепс будто бы «расцвёл»: стал больше следить за здоровьем и заниматься спортом. А в Сети начали ходить слухи о беременности девушки. В ответ Киба показала в сторис плоский живот и добавила, что сначала свадьба — потом дети.

Были и шутки от подруг: в одном видео они разыграли сцену, как прячут от Авроры фото своих отцов. Мол, её внимание может быть опасным даже для семейных мужчин. Девушка никак не отреагировала на эти колкости.

Что дальше?

Пока ни Аврора, ни Лепс не раскрывают, будет ли свадьба. Сам артист говорит, что не исключает даже венчание, если невеста этого захочет. Но пока пара хранит интригу, пишет runews24.ru.