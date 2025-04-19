Трудовой стаж пересчитают 21 апреля: пенсии станут начислять по новым правилам

С 1 марта 2025 года в России начинается важный этап обновления данных о трудовом стаже и пенсионных баллах, который может существенно повлиять на размер пенсий миллионов граждан. Чтобы не оказаться в числе тех, кто не получит полную пенсию, стоит уделить внимание проверке своих данных и при необходимости исправить ошибки.

Почему нужно проверять стаж и пенсионные баллы?

Пенсия — это не просто государственная помощь, а ваши собственные накопления, сформированные из уплаченных страховых взносов и трудового стажа. Однако иногда данные о вашей работе и заработках могут быть некорректно отражены. Ошибки могут возникать по разным причинам: неправильные коды деятельности работодателя, пропущенные периоды работы или технические сбои в отчетности. Если такие ошибки не исправить, пенсия может оказаться меньше, чем положено.

Пример из Новосибирска: один мужчина недополучал около 800 рублей в месяц из-за пропущенного месяца работы в 2018 году. После исправления ошибки ему вернули почти 29 тысяч рублей за три года. Это яркий пример того, как важно следить за своими пенсионными данными.

Как проверить свои данные?

Самый удобный способ — зайти в личный кабинет на портале «Госуслуги». Там можно узнать информацию о вашем страховом стаже, пенсионных баллах и размере пенсии. Если вы заметили несоответствия, можно подать заявление на корректировку данных через сайт.

Также можно обратиться лично в клиентскую службу Социального фонда России (СФР) с паспортом и СНИЛС. Если работодатель уже не существует, данные можно запросить через архив Пенсионного фонда.

Что делать, если нашли ошибку?

Если обнаружили ошибку, соберите подтверждающие документы, такие как трудовую книжку, справки о зарплате (например, 2-НДФЛ), трудовые договоры и другие бумаги, которые доказывают ваши периоды работы. После этого подайте заявление на перерасчет пенсии через «Госуслуги» или лично в СФР.

Заявление обычно рассматривают в течение пяти рабочих дней, но иногда процесс может занять до трёх месяцев, если потребуются дополнительные проверки. Перерасчет пенсии будет произведен с первого числа месяца, следующего за подачей заявления.

Кто особенно должен проверить свои данные?

Люди, которые меняли работу в последние годы.

Работники с «серой» зарплатой или неофициальным трудоустройством.

Пенсионеры, заметившие снижение выплат без видимых причин.

Минимальные требования для получения страховой пенсии в 2025 году

Для получения страховой пенсии по старости в 2025 году необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа и минимум 30 пенсионных баллов. Если этих показателей нет, будет назначена социальная пенсия, которая в 2–3 раза ниже. Поэтому проверка и корректировка данных — это не просто формальность, а способ обеспечить себе достойный уровень жизни.

Индексация пенсий в 2025 году

В 2025 году пенсии индексируются несколько раз. Социальные пенсии с 1 апреля увеличатся более чем на 14,5%. Военные пенсии также будут проиндексированы дважды: на 9,5% с 1 января и на 4,5% с 1 октября. Это важная поддержка для пенсионеров, но чтобы получить максимальную индексацию, нужно убедиться, что ваши данные учтены правильно.

Итог

Проверка трудового стажа и пенсионных баллов — это простая, но крайне важная процедура, которая поможет избежать недополучения денег. Не ждите, пока ошибки проявятся в виде заниженной пенсии — зайдите на «Госуслуги», проверьте свои данные и, если нужно, подайте заявление на перерасчет. Это займет всего несколько минут, но может добавить к вашей пенсии сотни, а то и тысячи рублей в месяц, пишет источник.