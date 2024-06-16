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Трубку лучше не бросать: новый способ работы мошеннической атаки на россиян

В условиях увеличения числа агрессивных и наглых мошеннических атак на рубеже текущего года, злоумышленники активно практикуют обман и угрозы, стремясь получить доступ к финансовым ресурсам потенциальных жертв.

Яна Лаушкина

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В условиях увеличения числа агрессивных и наглых мошеннических атак на рубеже текущего года, злоумышленники активно практикуют обман и угрозы, стремясь получить доступ к финансовым ресурсам потенциальных жертв.

Представляясь представителями правоохранительных структур, они утверждают, что ведут важное дело, при этом запугивая возможными уголовными преследованиями в случае отказа сотрудничать с ними. Отказ от диалога трактуется как нарушение закона, что, по их мнению, может сулить юридические последствия для потерпевшего. Основная цель преступников заключается в том, чтобы осуществить незаконные операции с финансами и похитить деньги, находящиеся в распоряжении жертвы.

Важно следовать рекомендации по защите от кибератак, которые заключаются в игнорировании угроз, соблюдении конфиденциальности и прекращении подозрительных разговоров. Необходимо помнить, что правоохранительные органы не используют угрозы и давление при общении по телефону. Никогда не передавайте личные или финансовые данные по телефону. В случае попыток запугать или обмануть вас необходимо немедленно прервать разговор и обратиться в правоохранительные органы.

Будьте бдительны и осторожны, чтобы обеспечить защиту своих денег и личной информации. Важно быть информированным и предусмотрительным, чтобы успешно сопротивляться мошенничеству, сообщает PROKAZAN.

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