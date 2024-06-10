Трубку лучше не бросать: новый способ атаки мошеннической атаки на россиян

На рубеже года участились случаи более агрессивных и наглых мошеннических атак. Злоумышленники не только обманывают потенциальных жертв, но и угрожают возбуждением уголовных дел, чтобы удержать внимание своих собеседников.

Стратегия устрашения

Часто мошенники выдают себя за представителей правоохранительных органов, утверждая, что обращаются по крайне важному делу. Они угрожают, что прекращение разговора будет рассматриваться как отказ сотрудничать с законом, что якобы влечёт за собой юридические последствия. Преступники утверждают, что требуется ваше немедленное участие в определённых действиях и настаивают на продолжении общения.

Цели и методы злоумышленников

В ходе разговора мошенники выманивают у жертвы конфиденциальную информацию, прибегая к различным формам психологического давления. Их конечная цель — получение доступа к вашим финансам для проведения незаконных операций и хищения денег.

Рекомендации для защиты

Игнорируйте угрозы: помните, что настоящие правоохранительные структуры не применяют методы уголовного давления по телефону.

Сохраняйте конфиденциальность: никогда не делитесь личной или финансовыми сведениями по телефону.

Завершайте подозрительные разговоры: если вы понимаете, что пытаются вас запугать или ввести в заблуждение, сразу же прекратите разговор и обратитесь в правоохранительные органы.

Осведомленность и предусмотрительность — ваши лучшие инструменты в борьбе с мошенничеством. Будьте внимательны и осторожны, чтобы обезопасить свои личные данные и деньги.