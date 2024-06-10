Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Трубку лучше не бросать: новый способ атаки мошеннической атаки на россиян

На рубеже года участились случаи более агрессивных и наглых мошеннических атак. Злоумышленники не только обманывают потенциальных жертв, но и угрожают возбуждением уголовных дел.

odnadama.ru

Подписаться в Telegram

На рубеже года участились случаи более агрессивных и наглых мошеннических атак. Злоумышленники не только обманывают потенциальных жертв, но и угрожают возбуждением уголовных дел, чтобы удержать внимание своих собеседников.

Стратегия устрашения

Часто мошенники выдают себя за представителей правоохранительных органов, утверждая, что обращаются по крайне важному делу. Они угрожают, что прекращение разговора будет рассматриваться как отказ сотрудничать с законом, что якобы влечёт за собой юридические последствия. Преступники утверждают, что требуется ваше немедленное участие в определённых действиях и настаивают на продолжении общения.

Цели и методы злоумышленников

В ходе разговора мошенники выманивают у жертвы конфиденциальную информацию, прибегая к различным формам психологического давления. Их конечная цель — получение доступа к вашим финансам для проведения незаконных операций и хищения денег.

Рекомендации для защиты

  • Игнорируйте угрозы: помните, что настоящие правоохранительные структуры не применяют методы уголовного давления по телефону.
  • Сохраняйте конфиденциальность: никогда не делитесь личной или финансовыми сведениями по телефону.
  • Завершайте подозрительные разговоры: если вы понимаете, что пытаются вас запугать или ввести в заблуждение, сразу же прекратите разговор и обратитесь в правоохранительные органы.

Осведомленность и предусмотрительность — ваши лучшие инструменты в борьбе с мошенничеством. Будьте внимательны и осторожны, чтобы обезопасить свои личные данные и деньги.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

6 часов назад

«Татарстан рождает новые города»: как прошёл день рождения самого молодого города в России

Гид по скидкам Казани

день назад

Создайте свой уникальный дом: руководство для казанцев по выгодному строительству в 2024 году

уничтоженип блох

Новости Казани

5 часов назад

Во дворе дома в Казани на улице Зорге прогремел взрыв

Интересное в Казани

3 дня назад

Депилируем 2х по цене 1го», или «Как стать гладкой за чужой счет?»

демонтаж радиаторов отопления цена в Москве

Новости Казани

день назад

Два рейса в Анталью задержали в казанском аэропорту

Новости Татарстана

9 часов назад

В Красном Ключе мотоцикл на скорости врезался в автомобиль и вспыхнул

Новости Татарстана

8 часов назад

22-летняя беременная девушка сбила парня на самокате на зебре в Казани

Новости Казани

день назад

В казанском общежитии произошла поножовщина между братьями

Новости Татарстана

день назад

Мужчина в Набережных Челнах обвиняется в покушении на убийство
Новости Казани
3 дня назад

Студентам КФУ могут выплатить 100 тысяч рублей за рождение ребенка

Студентам КФУ могут выплатить 100 тысяч рублей за рождение ребенка

Новости Татарстана

17 минут назад

В Челнах около Поволжской экологической компании пожар

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанские веранды: топ мест для незабываемых вечеров

Новости Татарстана

2 часа назад

Смертельная драка на Ноксинском Спуске началась из-за угроз изнасилования

Новости Татарстана

3 часа назад

Иннополису исполнилось 9 лет, как отпраздновали день основания
В Казани около «Казана» появился VK Портал
Новости Казани
час назад

В Казани около «Казана» появился VK Портал

Новости Татарстана

6 часов назад

Известно о состоянии девочки, которая упала с пони на Сабантуе

Новости Казани

6 часов назад

У игрока «Ак Барса» Дмитрия Юдина нашли рак

Новости Казани

8 часов назад

Внезапно начал тонуть: в Казани на Изумрудном озере спасли 23-летнего парня
Без ипотеки и переплаты банку: в Казани набирает обороты продажа квартир в рассрочку
Интересное в Казани
4 дня назад

Без ипотеки и переплаты банку: в Казани набирает обороты продажа квартир в рассрочку