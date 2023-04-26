«Третья мировая уже рядом»: Евгений Пригожин сделал важное заявление

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сделал важное заявление о ходе специальной военной операции (СВО). Его публикует пресс-служба его компании «Конкорд».

Он отметил, что Третья мировая война уже рядом и заявил, что большое количество мобилизованных хотят перейти в ЧВК.

По его словам, они присылают рапорта на почту колл-центра «Вагнер» и звонят по телефонам. Пригожин отметил, что попробует обратиться в Минобороны, хотя там и воспринимают подобные идеи в штыки.

«Все эти рапорта я забираю и в обращении к Минобороны отправлю с просьбой перевести их», — подытожил глава ЧВК.

Ранее Евгений Пригожин прокомментировал итоги очередного заседания группы по помощи Украине «Рамштайн».