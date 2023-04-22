Пригожин оценил итоги Рамштайна

Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин высказался об итогах заседания группы по помощи Украине на авиабазе "Рамштайн".

Там пришли к выводу, что Киеву в первую очередь требуют системы ПВО (противовоздушной обороны). Также контактная группа отметила, что 25 тысяч украинцев сейчас обучаются в Германии искусству войны, а 8 тысяч закончили такое обучение и вернулись на родину.

Также подвели итоги прежних договоренностей - с Запада на Украину отправили 230 танков, 1500 бронемашин, чего хватит для того, чтобы с лихвой оснастить 9 бронетанковых бригад.

"Да, действительно, это для Украины важно, чтобы защитить свои стратегические объекты", - сказал Пригожин, говоря о поставках Украине систем ПВО.

Комментируя новость об обучении десятков тысяч украинцев, Пригожин отметил, что вряд ли это полноценное и качественное обучение, ставка - на количество.

"Это может быть просто поток, и они, скорее всего, легко смогут мультиплицировать в 3-4 раза", - сказал Пригожин, добавив, что если 3-4 месяца будут обучать по 100 тысяч украинских военных - это много.

Пригожин считает, что все это - не так опасно, как то, что Украине дали добро на сотрудничество с центром закупок НАТО. По сути Киев сможет брать все, что надо, заплатит за это Америка.

"Значит, надо ощетиниваться. Шутки закончились. Надо не просто якориться, а надо так якориться, чтобы можно было выдрать только с когтями соперника", - подчеркнул Пригожин.

По поводу анонсированного ВСУ контрнаступления, Пригожин считает, что угрозы Киева имеют под собой основания, и в наступление укровоины обязательно пойдут.