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Топ-менеджер Сбера рассказал, как существенно снизить риск стать жертвой телефонного мошенника

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Эксперты службы кибербезопасности Сбера провели исследование и выяснили, что клиенты банков и операторов связи, которые пользуются сервисами по определению мошеннических звонков, во много раз реже становятся жертвами обмана, об этом заявил заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Восточного экономичечкого форума.

Ряд крупных операторов связи и банков, в числе которых Сбер, разработали и запустили для своих клиентов сервисы по определению мошеннических звонков. Проведённое Сбером исследование показало, что пользующиеся данным сервисом люди примерно в 15 раз реже становятся жертвами телефонных мошенников, чем те, кто не пользуется.

Эффективность работы подобных сервисов зависит от того, насколько полной информацией об актуальных мошеннических номерах располагает организация. База данных Сбера с мошенническими номерами является одной из самых больших в России — в ней миллионы актуальных записей, причём она обновляется в режиме онлайн.

Если человеку, установившему определитель, поступает звонок с находящегося в базе мошеннического номера, то на экране устройства высвечиватся предупреждающая надпись либо такой звонок блокируется.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«Как показывает практика, предупреждения на экране достаточно, чтобы человек понял, что имеет дело со злоумышленником, и не брал трубку. Таким образом мошенник лишается даже гипотетической возможности психологически обработать потенциальную жертву, используя методы социальной инженерии. Именно потому, что мы располагаем одной из самых больших баз, мы можем говорить и о высокой эффективности нашего сервиса по определению мошеннических звонков, который уже установило 1,5 млн наших клиентов. Сервис Сбера "Управление входящими вызовами"/"Проверка входящих звонков" доступен бесплатно в мобильном приложении СберБанк Онлайн».

Восточный экономический форум — ключевая международная площадка для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития. Учреждён указом Президента РФ Владимира Путина от 19 мая 2015 года в целях содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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