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"Только пять простых привычек!": диетолог назвала пять элементарных действий, которые замедляют старение

Диетолог Бест назвала пять простых привычек, которые способны эффективно замедлить старение
"Только пять простых привычек!": диетолог назвала пять элементарных действий, которые замедляют старение

Фото: открытые источники

Если вам уже 50 или около того, то пора подумать о том, как замедлить процессы старения в организме. Об этом заявила диетолог Триста Бест, которая назвала пять простых привычек, которые помогут не только дольше оставаться молодыми, но и станут средством профилактики опасных и смертельных недугов, пишет Eat This, Not That!

Первая привычка - каждый день есть свежие овощи, фрукты и злаковые. Это поможет уменьшить системные воспалительные процессы.

Вторая привычка - добавить в рацион орехи, рыбу и авокадо. Это продукты с полезными жирами, они защитят сердце и сосуды.

Третья привычка - есть дробно, небольшими порциями.

Четвертая и пятая - активное движение, прогулки и никакого алкоголя.

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