Теперь категорично запрещено: в России пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет гигантский сюрприз с 1 июня

Согласно эксперту Анастасии Киреевой, совершившие 70 оборотов вокруг солнца пенсионеры будут рады новым изменениям в системе льгот.

Одним из ключевых моментов является увеличение фиксированной выплаты пенсии после 80-летнего юбилея. Это признание труда и вклада старшего поколения в развитие общества.

Более того, граждане старше 70 лет смогут насладиться скидками на услуги жилищно-коммунального хозяйства, включая капитальный ремонт жилья. Во многих регионах они оплачивают лишь половину стоимости, а после 80 лет освобождаются от оплаты полностью за счет государства.

Государство предлагает пенсионерам возможность получить льготы при выполнении определенных условий. Основное требование - наличие статуса пенсионера, который необходимо подтвердить. Дополнительным критерием является размер жилплощади, по которому будет рассчитана льгота.

Для получения информации о доступных программ помощи, пенсионерам рекомендуется обратиться в местные органы социальной защиты либо использовать портал «Госуслуги». Особое внимание следует уделить подтверждению статуса пенсионера и права на льготы, особенно если в семье проживают пожилые люди старше 70 лет.

Эти меры свидетельствуют о заботе государства о пожилых гражданах, обеспечивая им возможность жить комфортно и без лишних финансовых забот, сообщает PROKAZAN.

