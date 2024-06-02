Новости России
· 16+ · Даниил Мурзов

Теперь категорично запрещено: в России пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет гигантский сюрприз с 1 июня

Согласно эксперту Анастасии Киреевой, совершившие 70 оборотов вокруг солнца пенсионеры будут рады новым изменениям в системе льгот.

Игорь Романов

Подписаться в Telegram

Согласно эксперту Анастасии Киреевой, совершившие 70 оборотов вокруг солнца пенсионеры будут рады новым изменениям в системе льгот.

Одним из ключевых моментов является увеличение фиксированной выплаты пенсии после 80-летнего юбилея. Это признание труда и вклада старшего поколения в развитие общества.

Более того, граждане старше 70 лет смогут насладиться скидками на услуги жилищно-коммунального хозяйства, включая капитальный ремонт жилья. Во многих регионах они оплачивают лишь половину стоимости, а после 80 лет освобождаются от оплаты полностью за счет государства.
Государство предлагает пенсионерам возможность получить льготы при выполнении определенных условий. Основное требование - наличие статуса пенсионера, который необходимо подтвердить. Дополнительным критерием является размер жилплощади, по которому будет рассчитана льгота.

Для получения информации о доступных программ помощи, пенсионерам рекомендуется обратиться в местные органы социальной защиты либо использовать портал «Госуслуги». Особое внимание следует уделить подтверждению статуса пенсионера и права на льготы, особенно если в семье проживают пожилые люди старше 70 лет.

Эти меры свидетельствуют о заботе государства о пожилых гражданах, обеспечивая им возможность жить комфортно и без лишних финансовых забот, сообщает PROKAZAN.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Ограничения только в нашей голове!»: участник шоу «Титаны» из Казани рассказал о победах, съемках и зависимости

Гид по скидкам Казани

день назад

Успеть этим летом: где отдохнуть в Казани

уничтожение тараканов в москве нужно созерцать для состоянием труб сантехники отделки стен

Новости Татарстана

20 часов назад

В Европе перестали, а россияне все еще едят: этот вкусный овощ убивает ваши почки

Интересное в Казани

3 дня назад

Ак Барс Дом вдохновил атмосферой новых жилых комплексов

педикюр гель-лак в Краснодаре

Новости Казани

день назад

Подробности ДТП на Чуйкова в Казани, где перевернулось авто

Новости Татарстана

день назад

Министерство обороны РФ: утром в Татарстане сбили БПЛА

Новости Татарстана

день назад

В бассейне "Жемчужина", где утонул 10-летний мальчик, 12 лет не было инструктора

Новости Татарстана

день назад

Под Зеленодольском поезд протаранил застрявшую на ж/д путях Kia

Новости Казани

день назад

В Казани 31 мая Ford в столкнулся с BMW и перевернулся
Лонгриды
день назад

«Ограничения только в нашей голове!»: участник шоу «Титаны» из Казани рассказал о победах, съемках и зависимости

«Ограничения только в нашей голове!»: участник шоу «Титаны» из Казани рассказал о победах, съемках и зависимости

Новости Татарстана

20 часов назад

В Европе перестали, а россияне все еще едят: этот вкусный овощ убивает ваши почки

Гид по скидкам Казани

день назад

Успеть этим летом: где отдохнуть в Казани

Новости Татарстана

день назад

5-летнего ребёнка ударило током от электроизгороди для скота в Татарстане

Интересное в Казани

день назад

В Татарстане стали чаще смотреть мультфильмы и семейное кино
«Цены на квартиры взлетят»: в КФУ ожидается «великое переселение» студентов
Новости Татарстана
день назад

«Цены на квартиры взлетят»: в КФУ ожидается «великое переселение» студентов

Новости Татарстана

день назад

Под Зеленодольском поезд протаранил застрявшую на ж/д путях Kia

Новости Татарстана

день назад

В Казани изменятся маршруты автобусов №15, 29, 75 из-за ремонта

Новости Татарстана

день назад

Сколько в Казани стоит приготовить дома окрошку
Вандал испортил 3 машины красной краской на Братьев Касимовых в Казани
Новости Казани
день назад

Вандал испортил 3 машины красной краской на Братьев Касимовых в Казани