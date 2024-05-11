Теперь будет точно запрещено: пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с 9 мая
bangkokbook.ru
Пенсионеры, достигшие 70-летнего возраста, могут рассчитывать на значительные изменения в получении льгот.
Пенсионный эксперт Анастасия Киреева поделилась информацией о новых возможностях и правилах, вступающих в силу для лиц преклонного возраста.
Основные изменения для пенсионеров старше 70 лет:
- Увеличение фиксированной выплаты: После 80 лет фиксированная выплата к пенсии удваивается. Это поддержка государства, которая признает заслуги пожилых граждан и их вклад в развитие общества.
- Скидка на коммунальные услуги: Пенсионеры старше 70 лет в большинстве регионов могут рассчитывать на частичную компенсацию коммунальных услуг, включая капитальный ремонт жилья. Они платят только половину стоимости, а после 80 лет — освобождаются полностью за счет государства.
Условия получения льгот:
- Статус пенсионера: Льготы часто доступны только одиноким пенсионерам или семьям, состоящим преимущественно из пожилых людей.
- Площадь жилья: Льгота рассчитывается исходя из определенного стандарта по площади. Например, в Москве этот стандарт составляет 33 кв. м на человека. Если площадь квартиры превышает этот предел, часть услуг придется оплачивать дополнительно.
Советы пенсионерам:
- Проверка льгот: Обращайтесь в местные органы соцзащиты или используйте портал «Госуслуги», чтобы узнать о доступных программах помощи.
- Подтверждение статуса: Уточните документы, подтверждающие ваше право на льготы, особенно если в семье проживают пенсионеры старше 70 лет.
Эти льготы и меры поддержки демонстрируют стремление государства заботиться о старшем поколении, помогая пенсионерам жить достойно и не беспокоиться о коммунальных расходах.
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