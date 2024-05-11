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Теперь будет точно запрещено: пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с 9 мая

Пенсионеры, достигшие 70-летнего возраста, могут рассчитывать на значительные изменения в получении льгот.

bangkokbook.ru

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Пенсионеры, достигшие 70-летнего возраста, могут рассчитывать на значительные изменения в получении льгот.

Пенсионный эксперт Анастасия Киреева поделилась информацией о новых возможностях и правилах, вступающих в силу для лиц преклонного возраста.

Основные изменения для пенсионеров старше 70 лет:

  • Увеличение фиксированной выплаты: После 80 лет фиксированная выплата к пенсии удваивается. Это поддержка государства, которая признает заслуги пожилых граждан и их вклад в развитие общества.
  • Скидка на коммунальные услуги: Пенсионеры старше 70 лет в большинстве регионов могут рассчитывать на частичную компенсацию коммунальных услуг, включая капитальный ремонт жилья. Они платят только половину стоимости, а после 80 лет — освобождаются полностью за счет государства.

Условия получения льгот:

  • Статус пенсионера: Льготы часто доступны только одиноким пенсионерам или семьям, состоящим преимущественно из пожилых людей.
  • Площадь жилья: Льгота рассчитывается исходя из определенного стандарта по площади. Например, в Москве этот стандарт составляет 33 кв. м на человека. Если площадь квартиры превышает этот предел, часть услуг придется оплачивать дополнительно.

Советы пенсионерам:

  • Проверка льгот: Обращайтесь в местные органы соцзащиты или используйте портал «Госуслуги», чтобы узнать о доступных программах помощи.
  • Подтверждение статуса: Уточните документы, подтверждающие ваше право на льготы, особенно если в семье проживают пенсионеры старше 70 лет.

Эти льготы и меры поддержки демонстрируют стремление государства заботиться о старшем поколении, помогая пенсионерам жить достойно и не беспокоиться о коммунальных расходах.

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