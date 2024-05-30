Теперь категорично запрещено: в России пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет большой сюрприз с 1 июня

Новейшие правила и льготы для пенсионеров старше 70 лет заставят многих пересмотреть свои финансовые стратегии.

Эксперт в области пенсионного обеспечения, Анастасия Киреева, огласила информацию о грандиозных изменениях, ожидающих лиц пожилого возраста.

Одним из ключевых изменений является увеличение фиксированной выплаты для пенсионеров старше 70 лет. Согласно новым правилам, при достижении 80 лет данная выплата удваивается.

В обществе оказывается заботливая опека над старшими людьми, где им предоставляется возможность использовать различные программы поддержки. Для того чтобы ознакомиться с привилегиями, рекомендуется обратиться в местные административные учреждения или воспользоваться электронной платформой "Госуслуги". Отдельное внимание стоит уделить документам, подтверждающим право на льготы, особенно если в семье имеются пожилые люди старше 70 лет. Эти действия направлены на обеспечение поддержки и обеспечение комфортного уровня жизни для старшего поколения, снимая с них бремя по поводу оплаты коммунальных услуг? сообщает PROKAZAN.