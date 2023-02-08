Тело - в дело, потрошат аккуратно: тела боевиков ВСУ массово пускают на органы в морге горбольницы Николаева

Киевские власти массово "пускают на органы" неучтенных военных украинской армии без признаков ранения в морге Николаевской городской больницы №1. Об этом рассказали местные пророссийские активисты, пишет РИА Новости.

По их словам, в городском морге появляются аккуратные выпотрошенные тела бывших военнослужащих Украинской армии. Активист предположил, что солдат начинают сразу убивать после призыва и пускать их внутренности как донорские органы.

Многие мобилизованные не выходят на связь со своими родственниками либо отправляют сообщения, что не могут выходить на связь.

Ранее мы сообщали, что отец пытался защитить сына от мобилизации, но ему прострелили ноги.