Подпольщики Николаева проинформировали о том, что мобилизацию ВСУ проводят жесткими методами, пишет РИА Новости.

По словам собеседников агентства, "с призывом проходит полная дичь". Так, недавно был перекрыт рынок, и всем мужчинам, находившимся там, просто вручили повестки.

Потом таким же силовым методом заблокировали завод, вручив повестки всем сотрудникам мужского пола, которые в тот день были на работе.

А до этого начальство старательно обзвонило всех работников предприятия и срочно вызвало на работу, заявив, что якобы появился заказ.

Отмечается, что украинские силовики действуют в Николаевской области не просто жестко, а жестоко. Они прострелили ноги отцу мобилизованного, который возражал против неправомерного призыва сына.

"Отец защищал своего сына, которого засовывали в "бусик" (микроавтобус силовиков - прим. ред.), - типа мобилизация. Ему взяли и прострелили ноги и уехали", - рассказал подпольщик.

Ранее мы сообщали, что российский генерал-лейтенант Гурулев сделал заявление по мобилизации в России.