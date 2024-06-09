Телефон лучше не бросать: новый способ атаки на россиян от мошенников

Какой бы год ни был на календаре, сколько бы времени ни прошло, но мошенники по-прежнему орудуют и обманывают людей, а народ России всё ещё ведётся на новые уловки.

Технологии идут вперёд, они становятся более доступны обыкновенным людям, и с их помощью всегда можно творить как добрые и полезные дела, так и злодеяния. Но на этот раз аферисты прибегли не к нейросетям и иным техническим новинкам XXI века, а к более простому, но тем не менее действенному способу.



Отныне злоумышленники представляются сотрудниками силовых ведомств. Казалось бы, такая схема уже всплывала, но нечистые на руку индивиды решили идти дальше. Теперь в диалоге они обязательно озвучивают, что прекращение разговора путем бросания трубки неминуемо приведет к уголовной ответственности за отказ сотрудничать с "правосудием".



Они будут настаивать продолжить разговор на этом основании. Обрабатывая жертву, они станут запрашивать личные данные, счета, банковские карты и любую информацию, которой, несомненно, воспользуются для личного обогащения.



Не поддавайтесь на провокации и угрозы, не давайте им свои данные, не ведитесь на их заявления. Правоохранительные органы так не работают.



В случае необходимости обратитесь в полицию, сообщает PROKAZAN.