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Телефон лучше не бросать: новый способ атаки на россиян от мошенников

Какой бы год ни был на календаре, сколько бы времени ни прошло, но мошенники по-прежнему орудуют и обманывают людей, а народ России всё ещё ведётся на новые уловки.

Яна Лаушкина

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Какой бы год ни был на календаре, сколько бы времени ни прошло, но мошенники по-прежнему орудуют и обманывают людей, а народ России всё ещё ведётся на новые уловки.

Технологии идут вперёд, они становятся более доступны обыкновенным людям, и с их помощью всегда можно творить как добрые и полезные дела, так и злодеяния. Но на этот раз аферисты прибегли не к нейросетям и иным техническим новинкам XXI века, а к более простому, но тем не менее действенному способу.

Отныне злоумышленники представляются сотрудниками силовых ведомств. Казалось бы, такая схема уже всплывала, но нечистые на руку индивиды решили идти дальше. Теперь в диалоге они обязательно озвучивают, что прекращение разговора путем бросания трубки неминуемо приведет к уголовной ответственности за отказ сотрудничать с "правосудием".

Они будут настаивать продолжить разговор на этом основании. Обрабатывая жертву, они станут запрашивать личные данные, счета, банковские карты и любую информацию, которой, несомненно, воспользуются для личного обогащения.

Не поддавайтесь на провокации и угрозы, не давайте им свои данные, не ведитесь на их заявления. Правоохранительные органы так не работают.

В случае необходимости обратитесь в полицию, сообщает PROKAZAN.

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