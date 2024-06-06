Трубку лучше не бросать: новый способ атаки на россиян от мошенников

С наступлением нового года мошеннические действия стали более дерзкими и агрессивными. Преступники не только пытаются обмануть своих потенциальных жертв, но и используют угрозы возбуждения уголовных дел, если жертва попытается закончить разговор.

Использование угроз и запугивания

Мошенники часто выдают себя за сотрудников спецслужб, утверждая, что обращаются по очень важному вопросу. Они предупреждают, что прекращение разговора будет воспринято как отказ сотрудничать с правоохранительными органами, что якобы чревато уголовной ответственностью. Злоумышленники настаивают на необходимости проведения оперативных мероприятий и требуют продолжения диалога.

Цели мошенников

Продолжая общение, мошенники начинают требовать от жертвы разглашения личной информации, в том числе данных банковских карт. Они прибегают к различным методам психологического давления, чтобы вынудить человека согласиться на их требования.

Основная цель - доступ к финансам

Главная задача мошенников остаётся неизменной: они стремятся получить доступ к банковским счетам жертвы. Собранная информация позволяет им осуществлять незаконные финансовые операции и похищать средства.

Способы защиты

Не поддавайтесь на угрозы: помните, что законные правоохранительные структуры никогда не будут использовать угрозы уголовного преследования в телефонном режиме.

Не раскрывайте личные данные: избегайте передачи персональной информации и данных карт по телефону.

Прерывайте сомнительные разговоры: если вам кажется, что вас пытаются запугать или обмануть, немедленно заканчивайте разговор и обращайтесь в правоохранительные органы.

Будьте бдительны и осторожны, ведь защита ваших персональных данных и средств зависит от вашей осведомлённости и предусмотрительности, сообщает sevastopolmedia.