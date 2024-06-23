Телефон лучше не бросать: новый способ атаки мошеннической атаки на россиян
Даниил Мурзов
Современные мошенники часто представляются сотрудниками правоохранительных органов и утверждают, что имеют дело с крайне важным вопросом.
Они угрожают, что прекращение разговора будет расценено как отказ сотрудничать с законом, что может повлечь за собой юридические последствия. Преступники настаивают на необходимости вашего участия в определённых действиях и требуют продолжения общения, используя различные формы психологического давления.
Цель этих злоумышленников — получить доступ к вашим финансам для проведения незаконных операций и хищения денег. Для этого они стремятся выманить у жертвы конфиденциальную информацию, используя угрозы и запугивание.
Чтобы защитить себя от таких атак, следует соблюдать несколько простых, но эффективных рекомендаций:
Игнорируйте угрозы: если вам угрожают уголовным делом по телефону, будьте уверены, что это мошенники. Настоящие правоохранительные органы не будут применять такие методы.
Сохраняйте конфиденциальность: никогда не сообщайте свои личные данные или банковскую информацию по телефону.
Завершайте подозрительные разговоры: если разговор вызывает у вас подозрения, лучше сразу положить трубку.
Будьте осведомлены: знание о существовании таких схем поможет вам быть более бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.
Увеличение числа мошеннических атак требует от нас повышенной бдительности и осторожности. Преступники используют всё более изощрённые методы, чтобы заполучить ваши деньги и личные данные. Быть осведомлённым и предусмотрительным — лучший способ защитить себя и своих близких от мошенников. Игнорируйте угрозы, сохраняйте конфиденциальность и не бойтесь завершать подозрительные разговоры. Помните, что ваше спокойствие и безопасность в ваших руках, сообщает PROKAZAN.
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