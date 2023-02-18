Татарстан опять несет потери: в боях под Артемовском погиб 36-летний доброволец Вазир Минекаев

36-летний доброволец из Татарстана погиб в ходе спецоперации в боях за Артемовск

36-летний доброволец из Татарстана погиб в ходе спецоперации на Украине в боях под Артёмовском.

Смерть Вазира Минекаева подтвердили в администрации Бавлов.

"Наш земляк, 36-летний Вазир Минекаев, погиб в ходе проведения спецоперации, - говорится в сообщении. - Уроженец города Бавлы поехал добровольцем в зону СВО в октябре 2022 года. Защищая нашу страну от врага, Вазир Миникаев погиб 11 января этого года в боях под Артёмовском в ДНР".

С бойцом простились в родных Бавлах.

Ранее ProKazan сообщал: аналитики проинформировали, что сейчас на самом деле намечается в зоне СВО на Украине.

