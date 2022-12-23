ТАСС: Микроавтобус, следовавший из Дагестана в Казань, попал в смертельное ДТП, погибли двое, ранены четверо

Два пассажира микроавтобуса Mercedes погибли, а еще четыре, в том числе семилетний ребенок, пострадали на трассе под Волгоградом после столкновения с "Камазом". Об этом проинформировала пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области. Все случилось сегодня ночью - в 2:50.

"В результате ДТП два пассажира микроавтобуса (мужчины) от полученных травм скончались. В больницу доставлены четверо пассажиров автобуса, среди которых семилетний ребенок", - говорится в сообщении.

Микроавтобус следовал из Дагестана в Казань, пассажиры попали на рейс по системе поиска попутчиков.

При этом, по данным полиции, пострадавший ребенок находился в салоне без родителей. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.

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