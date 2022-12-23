Смертельное ДТП в Татарстане: водитель выскочил на встречку и угробил свою пассажирку

Накануне вечером в Зеленодольском районе Татарстана случилось смертельное ДТП. 28-летний водитель автомобиля ЗАЗ-1103 "Славута" не выбрал безопасную скорость и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с "ГАЗелью".

Пассажирка "Славуты", сидевшая на переднем сидении авто, скончалась на месте от полученных травм. Водитель и еще двое пассажиров госпитализированы, сообщает МВД РТ.

В сообщнии подчеркивается, что авария случилась на неосвещенном участке дороги. Обстоятельства трагедии сейчас выясняются.

Ранее мы сообщали, что в жестком столкновении авто в Татарстане пострадали четыре человека.