Танкисты ВС РФ под Донецком отправили ВСУ "подарочные снаряды" - убийственный "презент"

Российские танкисты первой Славянской бригады передали ВСУ "подарочные" ракеты. Ими они ударили по уркплениям укровоинов в Авдеевке, сообщает URA.RU.

На ракеты перед пуском нанесли надписи "Подарок для ВСУ" и "За наш Донецк".

Так российские танкисты устраивают свой акт возмездия за недавний обстрел ВСУ мирных жителей Донецка. Именно эта бригада первой оказалась 6 декабря на месте обстрела и оказывала помощь раненым и испуганным жителям.

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