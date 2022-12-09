Танкисты ВС РФ под Донецком отправили ВСУ "подарочные снаряды" - убийственный "презент"
Фото: URA.RU
Российские танкисты первой Славянской бригады передали ВСУ "подарочные" ракеты. Ими они ударили по уркплениям укровоинов в Авдеевке, сообщает URA.RU.
На ракеты перед пуском нанесли надписи "Подарок для ВСУ" и "За наш Донецк".
Так российские танкисты устраивают свой акт возмездия за недавний обстрел ВСУ мирных жителей Донецка. Именно эта бригада первой оказалась 6 декабря на месте обстрела и оказывала помощь раненым и испуганным жителям.
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