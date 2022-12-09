Новости России
· Служба новостей

Танкисты ВС РФ под Донецком отправили ВСУ "подарочные снаряды" - убийственный "презент"

Танкисты ВС РФ под Донецком отправили ВСУ "подарочные снаряды" - убийственный "презент"

Фото: URA.RU

Российские танкисты первой Славянской бригады передали ВСУ "подарочные" ракеты. Ими они ударили по уркплениям укровоинов в Авдеевке, сообщает URA.RU.

На ракеты перед пуском нанесли надписи "Подарок для ВСУ" и "За наш Донецк".

Так российские танкисты устраивают свой акт возмездия за недавний обстрел ВСУ мирных жителей Донецка. Именно эта бригада первой оказалась 6 декабря на месте обстрела и оказывала помощь раненым и испуганным жителям.

Ранее мы сообщали, что эксперт Михайлов назвал три фактора, которые помогут РФ зимой изменить ход СВО.

Следующая новость ↓

Популярное

Общество

день назад

"Будут большие штрафы!": в Татарстане вводится особый режим, который будет действовать с 19 декабря

Редакция помогает

день назад

Новый год близко: пройди тест и узнай, какой подарок ты заслуживаешь

Онлайн школа егэтурбо.ру

Новости мира

день назад

Британский наемник Макдональд рассказал, почему до ужаса боялся на Украине бойцов ВС РФ

Интересное

2 дня назад

Актер против таролога: редакция проверила, стоит ли казанцам доверять эзотерикам

Профи - репетитор для подготовки к биохимии

Новости России

день назад

Путин сделал заявление о дополнительной мобилизации в России: "Это боевой резерв"

Новости России

день назад

"Ненавидят не только Россию": боец в Донецке откровенно рассказал о том, как пытают русских пленных

Новости России

день назад

«Чей Крым? Чья Чечня? Чей Татарстан?»: в Киеве объяснили, как разоблачать “опасных россиян”

Происшествия

5 часов назад

Остались трое детей: на Украине погиб доброволец из Татарстана Владимир Луговин

Новости России

день назад

Попутали берега: ВСУ накрыли шквальным артиллерийским огнем собственную ротно-тактическую группу
Новости Казани
20 часов назад

В Казани четверо взрослых и ребенок в кафе отравились гиросом: "Врачи сказали, трупным ядом"

В Казани четверо взрослых и ребенок в кафе отравились гиросом: "Врачи сказали, трупным ядом"

Новости России

35 минут назад

Танкисты ВС РФ под Донецком отправили ВСУ "подарочные снаряды" - убийственный "презент"

Полезное

день назад

Как не переплатить за квартиру? Раскрыты серые схемы продавцов недвижимости

Новости мира

2 часа назад

Польша серьезно готовится к войне с Россией: 94% поляков заявили, что готовы вступить в бой против РФ

Новости Казани

2 часа назад

В казанском поселке Юдино угарным газом отравился 14-летний ребенок: прокуратура разбирается
В Казани врачи впервые провели трансплантацию стволовых клеток ребенку

Новости Казани

2 часа назад

В Казани в комитете по транспорту обнаружили признаки хищения бюджета: работали шоферы-призраки

Новости России

4 часа назад

Эксперт Михайлов: у России есть три фактора, которые помогут изменить ход СВО в зимней кампании

Новости России

11 часов назад

"Как вы дошли до того, что мы стреляем друг в друга?": доброволец ВС РФ признался, что его сыновья служат в рядах ВСУ
Казанцы нашли несколько уникальных мест в городе, которые нужно посетить до конца года