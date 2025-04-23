Страшное предсказание начинает сбываться: после смерти Папы Римского обещают апокалипсис

Древнее пророчество, оставленное ирландским архиепископом Малахией в XII веке, вновь привлекло внимание религиозных ученых и верующих.

В своем пророчестве Малахия описал будущее католической церкви и ее последних Пап, а также предсказал конец света после правления последнего понтифика. Некоторые считают, что нынешний Папа Франциск может быть именно тем последним Папой, о котором говорил Малахия.

Малахия, живший в 1094-1148 годах, составил список метафорических описаний для каждого будущего Папы, утверждая, что эти откровения были ему даны Богом во время его визита в Рим в 1139 году. В пророчестве говорится, что после 112-го Папы католическая церковь встретит свой конец, а мир переживет разрушение.

Особое внимание уделяется последнему Папе, которого Малахия описал как «Петра Римлянина», а его правление будет сопровождаться «множество терзаний». Рим, как «город на семи холмах», будет разрушен. Некоторые исследователи, особенно в последние годы, связывают эти слова с нынешним Папой Франциском (Хорхе Марио Бергольо), видя символическую связь между его фамилией и пророчеством.

Фамилия Бергольо может быть переведена как «скала» или «гора», что вызывает ассоциации с камнем — символом, упомянутым в пророчестве. Интересно, что имя «Петр», которое использует Малахия для последнего Папы, в переводе с греческого означает «камень», что еще больше укрепляет эти параллели.

Тем не менее, точных доказательств того, что Папа Франциск является «Петром Римлянином», нет. Но несмотря на это, пророчество продолжает оставаться актуальной темой для обсуждения среди религиозных ученых и простых верующих, поднимая вопросы о будущем католической церкви и возможном наступлении апокалипсиса.

Пророчество Малахии остается загадкой, и его интерпретации будут продолжать вызывать споры и рассуждения, особенно в свете современных событий.