Страшная "начинка": бойцы ВСУ начали минировать трупы своих сослуживцев, отступая под Кременной

ВСУ минируют трупы сослуживцев при отступлении под Кременной, заявил Марочко

Военнослужащие ВСУ при отступлении со своих позиций в ЛНР под Кременной начали минировать трупы собственных сослуживцев. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его информации, российские войска продолжают наступление в районе Кременной.

"Они (украинские войска – ред.) отходят там. Наши все военнослужащие отмечают факт, что они минируют местность после отхода, позиции, причем минируют даже трупы своих побратимов для того, чтобы наши военнослужащие подорвались – эвакуационные бригады", - сказал Марочко в эфире "Первого канала".

Ранее ProKazan писал, что офицеры ВСУ от бессилия начали избивать своих же собственных бойцов.