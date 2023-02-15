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Страшная "начинка": бойцы ВСУ начали минировать трупы своих сослуживцев, отступая под Кременной

ВСУ минируют трупы сослуживцев при отступлении под Кременной, заявил Марочко
Страшная "начинка": бойцы ВСУ начали минировать трупы своих сослуживцев, отступая под Кременной

Фото: открытые источники

Военнослужащие ВСУ при отступлении со своих позиций в ЛНР под Кременной начали минировать трупы собственных сослуживцев. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его информации, российские войска продолжают наступление в районе Кременной.

"Они (украинские войска – ред.) отходят там. Наши все военнослужащие отмечают факт, что они минируют местность после отхода, позиции, причем минируют даже трупы своих побратимов для того, чтобы наши военнослужащие подорвались – эвакуационные бригады", - сказал Марочко в эфире "Первого канала".

Ранее ProKazan писал, что офицеры ВСУ от бессилия начали избивать своих же собственных бойцов.

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