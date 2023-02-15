"Ногами, руками, порой до смерти, только зубы летят": офицеры ВСУ от бессилия начали избивать своих же собственных бойцов

Офицеры ВСУ в Артемовске избивают бойцов за невыполнение приказов порой до смерти

В ДНР в районе Артемовска замечены случаи массового дезертирства украинских военных. Будучи бессильны убедить солдат выполнять приказы командования, офицеры ВСУ начали сильнейшим образом избивать собственных солдат - за невыполнение приказов и попытки оставить позиции.

Информацию подтвердил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"Начала активно применятся практика избиений, вплоть до летального исхода, сажание в импровизированный карцер, где военнослужащих держат долгое время без света, воды, еды, не давая справлять естественные нужды", - пишет ТАСС, цитируя Марочко.

Солдат избивают до потери сознания, у многих нет половины зубов, лица "скомканы". Таких "провинившихся", по словам Марочко, потом объединяют в штурмовой отряд и отправляют на самые укрепленные позиции ВС РФ. На гибель. Потери в таких отрядах превышают 75%.