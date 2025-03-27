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Страдать придется всем, без исключений: Вильфанд сообщил, когда адская жара нагрянет в Россию

Роман Вильфанд объяснил, почему прогнозы на 202...

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Погодные колебания становятся всё менее предсказуемыми, а климатические тренды — всё более влиятельными.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сравнил климатические прогнозы на 2025 год с расчетами инфляции: приблизительные, основанные на текущих данных, но далеко не гарантированные. По его словам, предстоящие погодные сценарии будут напрямую зависеть от двух мощных океанических процессов — Ла-Нинья и Эль-Ниньо.

Ла-Нинья отступает: что это значит?

Ла-Нинья — это природное явление, при котором температура поверхности Тихого океана заметно понижается, что влияет на циркуляцию воздуха и снижает глобальные температуры. Однако уже к апрелю 2025 года, по оценкам ученых, Ла-Нинья завершится и перейдёт в нейтральную фазу, что изменит баланс между атмосферой и океаном.

Вернется ли Эль-Ниньо?

Если Ла-Нинья «остынет», на сцену снова может выйти её климатический антагонист — Эль-Ниньо. Это явление, наоборот, подогревает поверхность океанов и способствует передаче дополнительного тепла в атмосферу. Последний период Эль-Ниньо закончился весной 2024 года, но он оставил после себя аномально высокие температуры по всему миру.

Чего ожидать от 2025 года?

По словам Вильфанда, сейчас мы стоим на «мостике неопределенности»: либо мир останется в нейтральной фазе, либо снова перейдёт к фазе потепления. И от этого будет зависеть, увидим ли мы в России и других странах аномальную жару, проливные дожди или засухи. Пока точно сказать невозможно — окончательные выводы можно будет сделать не раньше середины 2025 года.

Почему это важно?

Неопределённость прогноза не повод игнорировать климат. Напротив — это сигнал к действию. Постоянный мониторинг и анализ океанических и атмосферных процессов критически важны для прогнозирования и предотвращения последствий экстремальной погоды. Гидрометцентр и мировое научное сообщество продолжают сбор данных, чтобы своевременно предупреждать о грядущих изменениях.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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