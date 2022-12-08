Стало известно, когда парковки Казани будут бесплатными в 2023 году: утверждены конкретные даты
Фото: smartik.ru
В Казани мэрия утвердила график бесплатной работы муниципальных парковок на 2023 год. Как следует из официального сообщения мэрии, постановление исполкома на данный счет подписано.
Бесплатно пользоваться муниципальными парковками казанцы и гости столицы Татарстана смогут в праздничные дни:
- со 2 по 6 января;
- 23, 24 февраля;
- 8 марта;
- 1,8 и 9 мая;
- 12 июня;
- 30 августа;
- 6 ноября.
Кроме того, воспользоваться бесплатно парковками можно будет и в также в республиканские праздники Ураза-байрам и Курбан-байрам, дни которых устанавливаются в соответствии с указом президента Республики Татарстан.
Ранее мы сообщали, что с 19 декабря в Татарстане вводится особый режим, нарушения которого будут чреваты штрафами.