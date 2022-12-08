Стало известно, когда парковки Казани будут бесплатными в 2023 году: утверждены конкретные даты

В Казани мэрия утвердила график бесплатной работы муниципальных парковок на 2023 год. Как следует из официального сообщения мэрии, постановление исполкома на данный счет подписано.

Бесплатно пользоваться муниципальными парковками казанцы и гости столицы Татарстана смогут в праздничные дни:

со 2 по 6 января;

23, 24 февраля;

8 марта;

1,8 и 9 мая;

12 июня;

30 августа;

6 ноября.

Кроме того, воспользоваться бесплатно парковками можно будет и в также в республиканские праздники Ураза-байрам и Курбан-байрам, дни которых устанавливаются в соответствии с указом президента Республики Татарстан.

Ранее мы сообщали, что с 19 декабря в Татарстане вводится особый режим, нарушения которого будут чреваты штрафами.