Сразу на 5-10 лет урежется пенсионный возраст — вводятся новые условия на 2025-2026 год

С изменениями в пенсионном законодательстве России, многие категории граждан теперь имеют возможность выхода на досрочную пенсию. Нововведения касаются не только государственных служащих и силовиков, но и космонавтов, а также лётно-испытательного состава.

Основное содержание: Досрочная пенсия для гражданских: Большинство россиян теперь могут рассчитывать на досрочный выход на пенсию за два года до достижения обычного пенсионного возраста — 60 лет для женщин и 65 для мужчин. Однако это возможно только при условии наличия необходимого минимального трудового стажа: 42 года для мужчин и 37 лет для женщин.

Особые условия для госслужащих: Государственные, региональные и муниципальные служащие могут выходить на пенсию за выслугу лет, начиная с 19 лет стажа в 2024 году, увеличивающегося до 20 лет к 2026 году. Эти работники получают дополнительные надбавки к страховой пенсии.

Пенсии для силовиков: Сотрудники силовых структур, включая МВД, ФСБ и Росгвардию, имеют право на пенсию за выслугу лет после 20 лет службы в этих организациях или при наличии общего стажа 25 лет, из которых 12,5 должны быть проведены в силовых структурах.

Льготы для космонавтов и лётного состава: Космонавты и члены лётно-испытательного состава также имеют право на досрочную пенсию. Мужчины в этих профессиях должны иметь не менее 25 лет стажа, женщины — 20 лет. При этом есть особые условия для тех, кто уволен по состоянию здоровья: требования к стажу снижаются.

Заключение: Изменения в пенсионном законодательстве России направлены на поддержку тех, кто посвятил значительную часть жизни служению стране или особо трудоемким профессиям. Эти меры призваны обеспечить более комфортные условия для выхода на пенсию, учитывая особенности труда различных категорий работников.

Читайте также: