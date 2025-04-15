Спецпосланник США раскрывает карты: неожиданный итог встречи с Владимиром Путиным

Меньше чем за два дня до визита в Россию, спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф провёл встречу в Белом доме, где озвучил свою стратегию по прекращению конфликта на Украине.

Он предложил признать российский контроль над четырьмя регионами — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областями — ссылаясь на итоги референдумов и преобладание русскоязычного населения.

Два источника в администрации США и пятеро знакомых с ситуацией подтвердили агентству Reuters: именно такую формулу мирного урегулирования Уиткофф предложил американскому лидеру.

Конфликт внутри команды Трампа

Предложение Уиткоффа встретило жесткое сопротивление. Генерал Кит Келлогг, другой представитель Белого дома по Украине, выступил категорически против уступок Москве. Киев также отверг этот вариант, подчеркнув, что не готов добровольно передать спорные земли.

Несмотря на это, Уиткофф отправился в Россию на переговоры с Путиным, а позже продолжил дипломатическую миссию на Ближнем Востоке. Его резонансные слова, впервые прозвучавшие в интервью Такеру Карлсону в марте, вызвали беспокойство у американских и европейских дипломатов.

Тайная встреча и дипломатическая буря

Перед визитом в Россию Уиткофф пригласил в свою резиденцию Кирилла Дмитриева — фигуранта международных санкций — что вызвало тревогу у сотрудников Госдепа. Встречу пришлось перенести в Белый дом.

На фоне этого администрация Трампа столкнулась с серьёзными разногласиями внутри собственной команды: от ястребов-республиканцев до умеренных сторонников сближения с Россией.

После выхода интервью с Карлсоном, несколько высокопоставленных республиканцев выразили своё возмущение в адрес советника по нацбезопасности Майка Уолтца и госсекретаря Марко Рубио.

Давление союзников и отсутствие стратегии

Ряд европейских дипломатов, контактирующих с Вашингтоном, сообщили, что США испытывают давление со стороны союзников, требующих конкретных результатов. При этом в администрации, по их словам, нет согласованного плана по выходу из украинского кризиса.

Единственное общее совещание по этому вопросу в Совете нацбезопасности прошло в неполном составе. Всё это создает ощущение разобщенности и усиливает тревоги среди европейских партнеров.

Поддержка и критика в адрес Уиткоффа

Несмотря на критику, Уиткофф сохраняет поддержку Трампа и некоторых влиятельных лиц в администрации. Советник Уолтц отметил, что новый спецпредставитель привнес в дипломатию «срочность и эффективность».

Тем не менее, его «пророссийские» взгляды уже стали причиной громкой критики. Крупный республиканский донор Эрик Левин в открытом письме предложил заменить Уиткоффа на Рубио, а газета Wall Street Journal опубликовала материал с заголовком «Стив Уиткофф на стороне Кремля».

Роль Стива Уиткоффа в дипломатии растет, но его подход к урегулированию конфликта вызывает острую реакцию как внутри США, так и за рубежом. Пока в Белом доме нет единой линии по украинскому вопросу, его высказывания продолжают формировать международную повестку и провоцировать политические дебаты, сообщает rusonline.