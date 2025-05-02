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Со 2 мая для россиян пройдет историческая денежная реформа — такого не было с лихих 90-х

С весны 2025 года в России начинается масштабна...

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С весны 2025 года в России начинается масштабная финансовая реформа — в оборот вводится цифровой рубль. Это не замена обычным деньгам, а их дополнение: цифровая валюта будет существовать наряду с наличными и безналичными средствами.

Что это такое?
Цифровой рубль — это специальный токен, выпускаемый Центробанком. Храниться он будет на защищённой цифровой платформе. Все платежи будут проводиться через электронный кошелёк и QR-код. При этом карты и бумажные деньги пока никто не отменяет, но постепенно они будут отходить на второй план.

Как будет проходить переход

Реализация проекта поделена на несколько этапов:

  • До 1 июля 2025 года — цифровую платформу подключат 13 крупнейших банков.

  • До 1 июля 2026 года — цифровым рублём смогут пользоваться клиенты всех банков с универсальной лицензией.

  • До 1 июля 2027 года — к системе подключатся малые и региональные кредитные организации.

Где и когда начнут принимать цифровой рубль

Постепенно цифровая валюта станет обязательной к приёму в торговле:

  • С июля 2025 года — для компаний с оборотом от 30 миллионов рублей.

  • С июля 2026 года — для бизнеса с оборотом от 20 миллионов.

  • С июля 2027 года — для всех предприятий сферы торговли и услуг.

Что это значит для обычных людей

Открыть цифровой кошелёк можно будет через любой банк, участвующий в проекте. Переводы и платежи будут бесплатными. Каждый цифровой рубль будет закреплён за конкретным человеком, что повысит уровень безопасности. Расплачиваться можно будет с помощью QR-кодов.

Почему это называют главной реформой десятилетия

Цифровой рубль — не криптовалюта. Это официальная государственная валюта с полным контролем со стороны Центробанка. Она позволит сократить расходы, ускорить операции и обеспечить максимальную прозрачность расчётов. Центробанк будет единственным эмитентом, что уберёт посредников и сделает систему стабильнее.

Что стоит запомнить уже сейчас

  • Первые пользователи смогут воспользоваться цифровым рублём уже летом 2025 года.

  • Крупные и средние предприятия обязаны будут принимать его в качестве оплаты.

  • Постепенно цифровой рубль войдёт в повседневную жизнь — от покупок до ведения бизнеса.

С 21 апреля Россия уверенно движется к цифровой экономике. И уже совсем скоро мы будем расплачиваться не только картой или наличными, а и напрямую — цифровыми деньгами, сообщает samaraonline24.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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