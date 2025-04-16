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Снять деньги через банкомат больше не получится: новый закон вступает в силу с 17 апреля

Президент подписал закон, который кардинально м...

toptver.ru

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С 1 июня 2025 года в России начнёт действовать новый закон, подписанный Владимиром Путиным, цель которого — усилить защиту граждан от цифрового мошенничества.

Некоторые положения начнут применяться чуть позже, но большая часть начнёт работать уже этим летом.

Что изменится для граждан

1. Общая цифровая система обмена данными

Банки, госорганы и сотовые операторы будут взаимодействовать через единую платформу. Курировать её будет Минцифры.

2. Иностранные мессенджеры под запретом

Госслужащим и сотрудникам крупных компаний запретят использовать зарубежные мессенджеры для общения с клиентами и гражданами.

3. Определение звонящего на экране

Появится система, показывающая, кто звонит — это поможет заранее распознать спам или подозрительный номер.

4. Блокировка рекламных вызовов

Теперь любой абонент сможет отказаться от навязчивых звонков с предложениями. Операторы обязаны будут это учитывать.

5. Защита SIM-карт

Оформить SIM-карту на другого человека без его присутствия станет невозможно. Передача возможна только близким родственникам.

6. Лимит на снятие наличных

При подозрительных операциях банки смогут ограничить выдачу денег через банкоматы — до 50 тысяч рублей в сутки на двое суток, а в отдельных случаях — до 100 тысяч в месяц.

7. Назначение доверенного лица

Можно будет заранее выбрать человека, который получит право подтверждать крупные операции — полезно для пожилых или уязвимых категорий.

8. Биометрия при получении микрозаймов

Оформить займ теперь можно будет только через Единую биометрическую систему — без этого доступ к услугам будет закрыт.

Влияние на бизнес

Новый закон обязывает адаптироваться многие компании:

  • Колл-центры будут обязаны маркировать все звонки.
  • Микрофинансовые компании не смогут работать без доступа к биометрии.
  • Телемаркетинг фактически лишается главного инструмента — холодных звонков.

Что это значит для обычных людей?

Плюсы:

  • Больше защиты от обмана по телефону и в интернете
  • Возможность самому контролировать, кто и как использует твои данные
  • Удобство и безопасность для пожилых через назначение доверенного человека

Минусы:

  • Могут возникнуть сложности при попытке снять крупную сумму в банкомате
  • Проблемы у тех, кто ещё не зарегистрирован в биометрической системе

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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