Сначала расстреляли, а теперь еще и засудят: на Украине возбудили дело против казненных российских военнопленных

Генеральная прокуратура Украины возбудила дело о расследовании против пленных российских бойцов, которых в Макеевке расстреляли украинские боевики без суда и следствия.

"Имитация сдачи в плен и открытие огня по военным Вооруженных сил Украины — начато производство по факту вероломства российских военных", — говорится в сообщении в Telegram-канале надзорного ведомства Незалежной.

Кадры жестокой казни 12 россиян, сдавшихся в плен в Макеевке, попали в Сеть 18 ноября и потрясли весь мир. По данным Минобороны РФ, всех пленных убили намеренно, выстрелами в голову. И это - не единственный подобный случай, а распространенная в рядах ВСУ печальная и преступная практика.

Глава СПЧ Валерий Фадеев и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обратились в международные организации с требованием расследовать убийство российских военных и осудить преступление.

Ранее мы сообщали, что военэксперт Леонков назвал условие, которое необходимо для объявления в РФ новой волны мобилизации.