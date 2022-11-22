Военный эксперт Леонков назвал ключевой фактор для объявления в РФ новой волны мобилизации

Военные эксперты в России считают, что уже совсем скоро станет неизбежным объявление второй волны мобилизации. Одни считают, что это случится в январе, другие делают ставку на весну.

Известный в РФ эксперт Алексей Леонков отметил, что пока необходимости в очередной мобилизации в стране нет. При этом есть ключевой фактор, который в конечном итоге и определит, будет ли новая волна призыва в ВС РФ.

Леонков отметил, что на вероятности объявлении второй волны призыва скажутся масштабы военной помощи Киеву со стороны НАТО. Речь идет в первую очередь об иностранных наемниках, представленных военнослужащими натовских стран и бойцами американских частных военных компаний. Чем больше их будет, тем выше вероятность, что России понадобится провести еще волну мобилизации.